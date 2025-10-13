

بمناسبة الشهر التوعوي بسرطان الثدي، نظم البنك الأهلي الكويتي ندوة توعوية لموظفيه حول هذا المرض وسبل الوقاية منه، بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين من المستشفى الدولي، وعيادة ميدان، ومركز Images لتصوير الأشعة ضمن حرصه على سلامة فريق العمل وتشجيعهم على الاهتمام بصحتهم، واعتماد نمط حياة مثالي على مدار الوقت.



وتعكس الندوة التوعوية التزام البنك الأهلي الكويتي الدائم بمسؤوليته لتوفير بيئة عمل صحية وداعمة، ضمن دوره كمؤسسة مصرفية رائدة ومسؤولة تولي صحة الموظفين أولوية قصوى على مختلف المستويات. وشهدت الندوة التي أقيمت بحضور مسؤولي البنك، والموظفين والموظفات من مختلف الإدارات والأقسام تفاعلا كبيرا من الحضور، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بسرطان الثدي وأبرز الإجراءات الواجب اعتمادها صحيا، فضلا عن تأكيد أهمية إجراء الفحوصات بشكل دوري.

وتم إجراء العديد من الفحوصات للموظفين على هامش الندوة التي ساهمت في تقديم معلومات موثوقة وعلمية حول عوامل الخطر والأعراض الخاصة بمرض سرطان الثدي، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة، والتشجيع على إجراء الفحص المبكر وطلب الرعاية الصحية في الوقت المناسب، فضلا عن دعوة جميع المشاركين على نشر المعلومات المكتسبة ونشر الوعي ضمن محيطهم الأسري والاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش: صحة موظفينا الثروة الحقيقية التي نعتز بها، وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن المعرفة قوة، وأن توفير المعلومة الصحيحة والموثوقة حول سرطان الثدي يمكن أن ينقذ حياة الجميع، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية، وزيادة نجاح البنك في تحقيق أهدافه المنشودة.



وأضافت الأربش: نؤمن بأن صحة وسلامة ورفاهية كل فرد في فريق عملنا مسؤوليتنا، وشرط أساسي لنجاحنا المشترك، ولذا نولي أهمية قصوى بتنظيم ندوات صحية متنوعة على مدار العام كجزء لا يتجزأ من التزامنا طويل الأمد بالصحة الشاملة لموظفينا.



واختتمت تصريحها بأن الاستثمار في صحة الموظفين استثمار في مستقبل البنك الذي يواصل دعم المبادرات لتعزيز الوعي الصحي والوقائي لدى جميع أعضاء فريق العمل لديه.