

أعلنت شركة سيمفوني لخدمات الغسيل التابعة للشركة التجارية العقارية عن افتتاح فروعها الأولى بمجمع سيمفوني ستايل وبرج التجارية، في خطوة تعكس التزامها بتقديم خدمات غسيل متكاملة بمعايير عالمية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات والفنادق في الكويت.



وتوفر الشركة حلول غسيل متكاملة تدار باحترافية عالية، تشمل غسيل ملابس العمل الموحدة والزي الرسمي للشركات، إضافة إلى خدمات الغسيل الفردية، وغسيل البياضات والمفروشات بكميات كبيرة للفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية، مع الحرص على تحقيق أعلى مستويات النظافة والجودة في كل مرحلة من مراحل الخدمة.



وتعتمد الشركة على أحدث تقنيات الغسيل والتجفيف والتعقيم للحفاظ على جودة الأقمشة وألوانها، كما تقدم خدمة الاستلام والتوصيل السريع لتوفير تجربة مريحة وسلسة لعملائها، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات فندقية.



وأكدت إدارة الشركة أن افتتاح هذه الفروع يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات الغسيل الاحترافية في السوق الكويتي، مشيرة إلى أن سيمفوني تسعى لتكون الوجهة الأولى لمن يبحث عن خدمات راقية وتجربة متكاملة تجمع بين الجودة والراحة.



كما أضافت أنه توجد خطة لتوسيع شبكة فروعها خلال المرحلة المقبلة لتغطي المزيد من المناطق في الكويت، مما يعزز من حضورها في السوق المحلي ويكرس مكانتها كإحدى العلامات الرائدة في مجال خدمات الغسيل المتكاملة والعناية بالأقمشة الفاخرة.