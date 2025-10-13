

في مناسبة تكريم خاصة أقيمت مؤخرا في المقر الرئيسي لمجموعة الملا بمنطقة الشويخ، قام رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الملا نجيب الملا، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الملا أنور الملا، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة بتقديم شهادات تقدير وجوائز خاصة ودروع تكريم لمحمد جليل محمد أكبر، وغضنفر علي عبدالغفور، تقديرا لإخلاصهما واستكمالهما 50 عاما من الخدمة في المجموعة.



وعلى مدار خمسين عاما من العطاء والخدمة المتفانية، نما الموظفان وتطورا مع مجموعة الملا، مساهمين في نجاح أعمالها ونموها المتواصل.



وقد كرس محمد جليل مسيرته المهنية في إدارة الموارد البشرية، ولعب دورا محوريا في تطوير كفاءة العمل وتعزيز ثقافة التميز والاحترافية، بينما أسهم غضنفر في ترسيخ سمعة مركز خدمة ميتسوبيشي في الأحمدي من خلال تقديم خدمات متميزة باستمرار، مع التركيز على تعزيز تجربة العملاء ورضاهم، كما ان مساهماتهما القيمة، وتفانيهما المستمر، والتزامهما المتميز على مدى خمسة عقود، كانت عوامل أساسية في نمو ونجاح المجموعة، ووضعت معايير عالية للولاء والتميز للأجيال القادمة.



إن الوصول إلى خمسين عاما من الخدمة في مؤسسة واحدة يعد إنجازا نادرا واستثنائيا يعكس وفاء الموظفين وتفانيهم المتميز ويؤكد في الوقت نفسه التزام مجموعة الملا الراسخ ببناء علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع موظفيها، كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على الدور الريادي للمجموعة في تعزيز بيئة عمل تقوم على التميز والثقة المتبادلة والاحترام المهني بين المجموعة وموظفيها.