

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركته في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي ستعقد بالعاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 الجاري، وذلك في إطار حرص البنك على المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تجذب حضورا من صانعي السياسات النقدية والمالية من مختلف دول العالم.



ويرأس وفد بنك KIB نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، ويضم كلا من رئيس مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار «KIB Invest» وعضو مجلس الإدارة في بنك KIB، أنور جواد بوخمسين، وعضوي مجلس الإدارة في KIB عبدالرزاق صلاح المطوع وصالح سليمان الطراد، وعضو مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار «KIB Invest»، أحمد بدر الفارسي، والمدير العام لإدارة الخزينة في بنك KIB، محمد الدويلة، والمدير العام للإدارة المصرفية الدولية، مآب محمد قاسم، والمدير التنفيذي في مكتب الرئيس التنفيذي، فهد السرحان.



وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB، رائد جواد بوخمسين حرص KIB على المشاركة هذا العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف المساهمة بالنقاشات المهمة حول آخر التطورات الاقتصادية العالمية، علاوة على توطيد مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة بالملتقيات المصرفية والاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات، حيث تمثل هذه المشاركة منصة لعرض النهج المتطور الذي يتبناه البنك في خدمة عملائه وإبراز دوره المحوري في الاستثمارات والمشاريع التنموية.



كما أشار بوخمسين إلى أن تواجد KIB في هذه الاجتماعات المهمة لا يقتصر على تبادل الخبرات وبناء الشراكات، بل أيضا يعكس التزام البنك بمبدأ الشراكة الدولية، بوصفها ركيزة أساسية في استراتيجيته لتعزيز مكانته في القطاع المالي وقدرته على مواكبة الابتكارات في الصناعة المصرفية.



يذكر أن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تنعقد سنويا لتضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، كآفاق النمو والاستقرار المالي والحد من الفقر. وهذه الاجتماعات هي الوحيدة من نوعها على مستوى العالم، وتتيح منبرا فريدا للنقاش حول صنع السياسات الاقتصادية.