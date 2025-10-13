

بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أعلنت طيران الجزيرة عن إطلاق عرض خاص يقدم خصما بنسبة 20% على أسعار تذاكر الرحلات بالاتجاه الواحد ورحلات العودة، إلى جانب خصما بنسبة 50% على خدمة اختيار المقاعد حصريا للمسافرات. ويسري هذا العرض على وجهات مختارة باستخدام الرمز الخاص به J9PINK20 عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو بالاتصال بخدمة العملاء.



ويستمر العرض من يوم 12 إلى 18 أكتوبر 2025، على أن يكون السفر ما بين الأول من نوفمبر و17 ديسمبر 2025.



وتؤكد طيران الجزيرة التزامها المستمر بدعم التوعية بصحة المرأة وتشجيع السفر مع العناية بالذات والراحة والتضامن المجتمعي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة بول كارول: «يأتي هذا العرض ضمن الجهود التي نستثمرها للمساهمة في رفع الوعي بسرطان الثدي ودعم النساء عامة وجعل السفر أكثر قيمة خلال هذا الشهر العالمي. نشجع مسافرينا على اغتنام هذه الفرصة للسفر والتواصل والانطلاق نحو تجارب جديدة تحمل رسالة إيجابية».