

في إطار حرصه على إطلاق المزيد من الحلول المصرفية المبتكرة التي تواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق، وتعزز من تنافسيته، أطلق بيت التمويل الكويتي منتج «زفافي» والذي يعد من أفضل الحلول التمويلية الميسرة التي تقدم بشروط مرنة مع نسب أرباح خاصة ومميزة بهدف تسهيل متطلبات الزواج، وتعزيز الاستقرار الأسري.



وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في بيت التمويل الكويتي، عبدالعزيز السعيد، أن إطلاق منتج «زفافي» يعد نقلة نوعية تثري منتجات وخدمات البنك المصممة لدعم الشباب وتلبية تطلعاتهم وتشجيعهم على الزواج، وبناء أسرة، ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي تشجع على الزواج، ويدعم توجهات الدولة في بناء مجتمع أسري متماسك.



وأوضح السعيد أن منتج «زفافي» يعد من أفضل منتجات التمويل الاستهلاكي المقدمة لحديثي الزواج من الرجال والسيدات من عملاء بيت التمويل الكويتي بهدف مساعدتهم على تمويل احتياجاتهم من (الأثاث - الأجهزة الكهربائية - السيارات وغيرها من المنتجات ذات الأغراض الاستهلاكية) من خلال تمويل ميسر وبشروط مرنة مع نسب أرباح خاصة ومميزة.



وأضاف: «من خلال منتج زفافي يمكن للزوج والزوجة أو كليهما من حديثي الزواج التقدم لبيت التمويل الكويتي بطلب تمويل استهلاكي لتمويل احتياجاتهم حتى 25 ضعف صافي الراتب وبحد أقصى 25 ألف دينار على فترة 5 سنوات». وأشار السعيد إلى أن بيت التمويل الكويتي يمنح عملاء منتج «زفافي»، فترة سماح تصل لغاية 6 أشهر من تاريخ الحصول على التمويل لاستحقاق القسط الأول، بهدف التسهيل والتخفيف على العملاء، وذلك بالإضافة إلى خدمة تأجيل الأقساط التي تتيح للعميل إمكانية تأجيل قسط واحد خلال العام، الأمر الذي يمنح العميل مرونة في تغيير الشهر المراد تخطي سداده كل عام خلال فترة التمويل، حسب الاحتياجات والظروف الشخصية للعميل.



وأكد أن بيت التمويل الكويتي يقدم لعملاء منتج «زفافي» عروضا متميزة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي، تشمل أفضل وأحدث الاحتياجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقديم العروض والخصومات المتنوعة.



وبين السعيد أن عملاء بيت التمويل الكويتي من حديثي الزواج الراغبين في الحصول على التمويل الميسر من خلال منتج «زفافي»، يمكنهم التقدم للحصول على التمويل من خلال فروع بيت التمويل الكويتي المنتشرة عبر أنحاء الكويت، كما يمكنهم التقدم بطلب التمويل عبر KFH online.



وشدد على حرص بيت التمويل الكويتي لدعم الشمول المالي، ودوره الريادي في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية المتطورة لمختلف الشرائح، وخصوصا الشباب والذي يقدم لهم بيت التمويل الكويتي باقة من الخدمات والمنتجات المصممة لتلائم مختلف احتياجاتهم.