طوني ضاهر: فخورون بالإنجاز الذي يؤكد المكانة الراسخة لبنك برقان بأسواق رأس المال الدولية

الخطوة تجسّد ثقة المستثمرين بأداء البنك وإستراتيجيته المتوازنة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز العائدات

الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على الإصدار يعكس السمعة القوية التي يتمتع بها البنك عالمياً

الإصدار ضمن خطة البنك الإستراتيجية لتنويع التمويل وتعزيز رأس المال لنمو عملياته محلياً وإقليمياً





في خطوة استراتيجية تجسد ثقة المستثمرين العالميين، أعلن بنك برقان عن نجاحه في تسعير سندات دين دولية ذات أولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار، بعائد يبلغ ‎115‎ نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.



ويتوقع أن يصدر هذا الطرح المقترح المقوم بالدولار الأميركي وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية (Regulation S)، وبسعر فائدة ثابت قدره 4.875%، من قبل شركة برقان سينيور إس بي سي المحدودة بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي (EMTN)، مما يعكس قوة المركز المالي للمجموعة وسياساتها الحكيمة ونهجها المستدام في تنفيذ استراتيجيتها عبر مختلف عملياتها الدولية.



ويستهدف هذا الإصدار طرح السندات خارج الكويت، حيث توزع اهتمام المستثمرين جغرافيا على نحو 30% لمستثمري الشرق الأوسط، و33% لمستثمري أوروبا، و37% لمستثمري آسيا، مما يعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة والثقة العالمية في البنك.



وفي تعليقه على نجاح تسعير السندات والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين، قال رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر: «نحن فخورون بهذا الانجاز الذي يؤكد المكانة الراسخة لبنك برقان في أسواق رأس المال الدولية، ويجسد ثقة المستثمرين في أداء البنك واستراتيجيته المتوازنة نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز العائدات للمساهمين».



وأضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على هذا الإصدار، والذي تجاوز حجم الطرح المستهدف بنحو ‎3.8‎ مرات مع بلوغ دفتر الأوامر ما يقارب ‎1.9‎ مليار دولار، يعكس السمعة القوية التي يتمتع بها البنك في الأسواق العالمية، ويدل على متانة الاقتصاد الكويتي وصلابة القطاع المصرفي المحلي.



وقد تولت كل من بنوكستاندرد تشارترد، وإتش اس بي سي، وسيتي بنك، وكامكو إنفست، وميزوهو مهام المنسقين العالميين، في حين أن بنك أبوظبي التجاري، وبنك أيه بي سي، ودي بي إس بنك، والبنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC»، وبنك المشرق، فقد تولوا مهام مديرين رئيسيين مشتركين. ومن المقرر إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية.



ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة بنك برقان الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال، بما يدعم نمو عملياته في الكويت والأسواق الإقليمية، ويتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.



كما أن التصنيف الائتماني الاستثماري للإصدار، حيث منحته وكالة فيتش تصنيفا عند درجة (A)، بينما صنفته وكالة إس آند بي عند درجة (+BBB)، قد زاد من جاذبيته. كما استقطب اهتماما لافتا من جهات مالية كبيرة ومديري أصول عالميين، مما يؤكد مكانة بنك برقان كمؤسسة مصرفية بارزة قادرة على المساهمة بفاعلية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.