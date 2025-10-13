القاهرة ـ خديجة حمودة



شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، وحرصها على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لدفع عجلة هذه المشروعات، معربا عن تطلع مصر إلى قيام شركة «إكسون موبيل» بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية، مع توظيف أحدث التقنيات في أعمال الحفر، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة الوطني. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس جون أرديل نائب رئيس شركة «إكسون موبيل» العالمية لشؤون الاستكشاف، وذلك بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو أبوعيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إكسون موبيل مصر».



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن شركة «إكسون موبيل» تعد شريكا استراتيجيا لمصر في قطاع الطاقة، معربا عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم قطاع البترول والغاز داخل السوق المصرية، وحرصها المستمر على التفاعل والمشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي يطلقها قطاع البترول، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وتابع الرئيس السيسي، خلال اللقاء، تطورات العمل في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة، لاسيما في منطقة البحر المتوسط، كما استعرض آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والشركة العالمية، في ضوء ما تشهده مصر من تطور متسارع في مجال الطاقة.

إلى ذلك، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوة وتميز العلاقات المصرية ـ الصينية، مؤكدا حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية CNCEC مو دينغيه أمس وذلك بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة CNCEC، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس لجون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة «أباتشي» العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.