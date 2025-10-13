عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعا موسعا مع الحكومة والمحافظين، لاستعراض ما تم إنجازه.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الشرع اجتمع مساء أمس الأول مع الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات.

وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال الاجتماع أن سورية انتقلت من كونها بلدا ينظر إليه بعين الشفقة إلى قصة نجاح وطنية بفضل جهود جميع أبنائها ومؤسساتها.



وأشار الشيباني إلى أن مشاركة الرئيس الشرع في القمم والمحافل الدولية أسهمت في تعزيز مكانة سورية الإقليمية والدولية، وأن الزيارات الرسمية الأخيرة كانت ناجحة ومثمرة على مختلف الصعد.



وأوضح أن وزارة الخارجية، وبدعم من الرئيس الشرع والشعب السوري، حققت تقدما ملموسا في ملف العقوبات الخارجية، وأطلقت خطة إستراتيجية للديبلوماسية المتوازنة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول لم يكن هناك تعاون رسمي معها سابقا.



كما أشار إلى ما تشهده العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية من تطور مستمر، مبينا أن عضوية سورية في دول المتوسط تم تفعيلها كخطوة بارزة في مسار العمل الديبلوماسي.



وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الوزير الشيباني أنها تشهد تحسنا تدريجيا، مشددا على ضرورة الاستفادة من الانفتاح الدولي في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الوطني.



وأضاف الشيباني: ان الوزارة تمكنت من حل عدد من القضايا القنصلية العالقة، مشيرا إلى أن عددا من الدول ستقدم سفراءها الجدد إلى الرئيس الشرع خلال الفترة المقبلة وفق البروتوكول المعتمد.



كما أوضح أن الوزارة استطاعت إعادة ملف السويداء إلى الإطار الوطني بما يعزز وحدة الموقف الداخلي.



وفي الشأن الداخلي، أوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على الهدوء النسبي في محافظة السويداء، مشيرا إلى تحسن الوضع الأمني العام في البلاد.



وبين خطاب أنه جرى إلغاء أكثر من خمسة ملايين إجراء منع سفر، وإصدار أكثر من 450 ألف جواز سفر خلال الفترة الماضية.

كما أعلن عن تراجع عمليات تهريب المواد المخدرة بنسبة 90% بفضل التنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مشيرا إلى افتتاح مركز للشكاوى في دمشق والعمل على افتتاح أربعة مراكز جديدة في المحافظات.



من جانبه، شدد وزير الدفاع اللواء مرهف أبوقصرة على أهمية الكليات والمدارس العسكرية ودورها في تأهيل الكوادر وتطوير أداء المؤسسة العسكرية، مؤكدا على تكامل الأدوار بين الأطباء والمهندسين والتقنيين في دعم قدرات الجيش وتعزيز الجاهزية الدفاعية.

بدوره، لفت وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى إنجازات الوزارة في التعامل مع الحرائق والكوارث الطبيعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا جاهزية فرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ.



في السياق، عرض المحافظون أبرز الإنجازات التي تحققت في محافظاتهم، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل الخدمي والتنموي، مؤكدين مواصلة الجهود بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل بين القطاعات.



من جهته، أوضح مدير صندوق التنمية السوري صفوت رسلان، أن توزيع الموارد المالية سيتم وفق معايير تراعي حجم الضرر وعدد السكان في كل محافظة، بما يضمن عدالة التنمية واستمراريتها.



كما أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أهمية النافذة الواحدة في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن سورية تواصل تحسين بيئة الاستثمار.



وفي الجانب الخدمي والتنموي، قدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر حصري، عرضا حول خطة تطوير مطاري دمشق وحلب، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل الجوي ودعم قطاعي السياحة والنقل الداخلي.



واختتم الاجتماع بتوجيهات من الرئيس الشرع، أكد فيها أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وتكامل الجهود الحكومية في خدمة المواطن ودعم مسار التنمية الوطنية.