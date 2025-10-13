أجرى وفدان من سورية وتركيا مباحثات رفيعة المستوى في أنقرة، حول التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني ترأس وفدا رفيع المستوى ضم وزير الدفاع اللواء مرهف أبوقصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، حيث التقوا نظراءهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات العامة إبراهيم قالن.

وبحث الجانبان التدريب المشترك بين البلدين، وناقشا القضايا المشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتفاهم بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال فيدان في منشور عبر منصة إكس: «نواصل اتصالاتنا الشاملة مع سورية في جميع المجالات وعلى كل المستويات.. ونحن متفقون مع أشقائنا السوريين على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق بشكل أكبر من أجل حماية مكتسبات سورية وتطويرها».

وأكد أن الاجتماع أتاح «فرصة مناقشة الجوانب الاستراتيجية لعلاقاتنا من جميع النواحي». وتابع: ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سورية بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها كما استعرضنا خططنا العملية بشكل شامل ومفصل.



وأضاف: «نحن لا نرى أمن سورية منفصلا عن أمن تركيا وسنواصل تقديم كل أشكال الدعم لإخوتنا السوريين في هذا المسار». بدوره، كتب وزير الدفاع أبو قصرة في منصة «إكس» أيضا: لقاؤنا محطة مهمة جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين السوري والتركي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.