بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين



عزى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد اليوم الاثنين. وأعرب الرئيس عون عن حزنه لـ«المصاب الأليم»، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا أيضا في الحادث.



كما اتصل رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام بنظيره القطري معزيا إياه وآل الضحايا والشعب القطري الشقيق بضحايا الحادث الأليم.



وكانت الغارات الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت للمرة الأولى تجمعات لآليات مدنية بعيدة عن منشآت عسكرية أو حزبية، شغلت الأوساط اللبنانية على اختلافها وأثارت الكثير من التساؤلات لدى المستويات الرسمية والسياسية والشعبية على حد سواء، وسط تحليلات حول أهدافها، واحتمال كونها رسائل لمسؤولين محددين أو للسلطة، وصولا إلى «حزب الله».



واعتبر البعض انها بمنزلة تحذير للبنان من ان ما بعد غزة لن يكون كما قبله، وان المطلوب اتخاذ خطوات على طريق الحل والتسوية. وذكرت مصادر رسمية لـ«الأنباء» ان «الهدف الأول هو القول لمن يهمه الأمر، انه لا إعمار قبل إنهاء ملف السلاح والحدود». وتابعت المصادر: «من هنا جاء استهداف مئات الآليات التي تستخدم في عمليات رفع الدمار والحفر في مختلف المناطق اللبنانية، وتستعين بها أجهزة الدولة ومنها مجلس الجنوب خصوصا، إضافة إلى شركات المقاولات التي سيكون لها دور بارز في عملية إعادة الإعمار».



وأضافت المصادر: «اللافت ان الرسالة الإسرائيلية جاءت غداة سجال بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام على خلفية إعادة الإعمار، واتهام رئيس المجلس للحكومة بتجاهل هذا الأمر والتلويح بعدم تمرير أي موازنة خالية من مخصصات للإعمار، فيما أهالي القرى الحدودية يقبعون منذ سنتين إما في التهجير أو في العراء».



واعتبرت المصادر الرسمية «ان الرسالة الإسرائيلية وضعت السلطة اللبنانية أمام التحدي الذي لا يمكن إلا مواجهته، سواء باتخاذ الموقف المناسب أو بخطوات ميدانية حتى ولو حاولت اسرائيل منعها بالقوة. من هنا كان توجه عدد غير محدود من المسؤولين الرسميين والسياسيين إلى منطقة الاستهداف القريبة من منزل الرئيس بري في منطقة المصيلح، للتأكيد على رفض هذا العدوان، بالتوازي مع إعلان مواقف حكومية رسمية بالبدء أو بالتخطيط للبدء ضمن الإمكانات المتوافرة في عملية إعادة الإعمار، مع محاولة التواصل مع بعض الدول التي يمكن ان تساعد لبنان في هذا المجال، من دون انتظار تحقيق الشروط التي تضعها المجموعة الدولية، وفي مقدمتها نزع سلاح (حزب الله)، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها».



توازيا، حركت الغارات على مرفق حيوي يقع على طريق رئيسي يربط دير الزهراني بالنبطية وبلدات حدودية عدة، القلق لدى المواطنين الذين يعيشون بحسب ما يذكرون في يومياتهم هاجس مغادرة منازلهم وأملاكهم وأراضيهم، كما حصل عشية توسع الحرب الإسرائيلية العام الماضي.



وفي شأن جنوبي متصل بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية، أصدرت قوات «اليونيفيل» بيانا بشأن الهجوم الأخير بقنبلة قرب قواتها في كفركلا، قالت فيه: «ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على أثرها الإسعافات الأولية. وجددت «اليونيفيل» في بيانها دعوتها للجيش الإسرائيلي الى وقف الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم، «الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه».



وفي المواقف السياسية، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع في بيان «بتسليم حزب الله سلاحه للدولة اليوم وليس غدا، لتمكينها من القيام بواجبها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإخراج إسرائيل من جنوب لبنان». وقال جعجع: «لا أحد مستعدا لمساعدة دولة لا تحتكر قرار الحرب والسلم ولا السلاح، ولا تتولى مسؤولية الأمن والسياسية الخارجية».



البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال في عظة الأحد الأسبوعية من الصرح البطريركي في بكركي: «وطننا هو بيت يضم الجميع، لا يبنى إلا بالأمانة والحكمة والعدالة. الأمانة في إدارة شؤون الدولة والناس، والحكمة في اتخاذ القرارات التي تصون الكرامة الوطنية وتحمي الصالح العام، والعدالة في المساواة بين المواطنين وحماية حقوقهم في ظل قانون يطبق على الجميع. إن ما يهدد وطننا ليس فقط الأزمات الاقتصادية أو السياسية، بل أيضا غياب روح الوكالة الأمينة والحكيمة والعادلة التي تدرك أن كل سلطة هي خدمة، وكل موقع هو دعوة إلى العطاء، لا إلى التسلط أو الإهمال».



وفي وقت فرضت تداعيات هذه الغارات الإسرائيلية تراجع الجدل حول قانون الانتخاب ولو مؤقتا، فإنها ستكون موضع تركيز من الجانب اللبناني المشارك في «اجتماعات الخريف» للبنك الدولي، وصندوق النقد الذي يتقدمه وزيرا المال والاقتصاد وآخرون، بهدف محاولة رفع مساهمة المؤسسات الدولية كما في إعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى مليار، كما أشار الوزير ياسين جابر، وان كان تجاوب هذه المؤسسات مع الطرح اللبناني قد لا يكون بالمستوى المطلوب.



وفي الشأن الانتخابي، أطلق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في احتفال حزبي خاص بذكرى «13 أكتوبر 1990»، مبادرة تتناول تمكين المغتربين من الاقتراع من أمكنة إقامتهم لمن يختارون، سواء لستة نواب موزعين على القارات، أو في الدوائر التي ينتمون اليها. والشيء عينه عرضه باسيل للمقيمين.