دمشق - هدى العبود



بعد النجاح الكبير الذي حققته بشخصية «أم بشير» على مدار أجزاء السلسلة الدرامية الشهيرة «باب الحارة»، ومن ثم الإعلان عن مشاركتها في العمل المسرحي الذي يحمل اسم «عودة باب الحارة»، انسحبت الفنانة القديرة سحر فوزي من المشاركة في المسرحية رغم توقيع العقد مع الجهة المنتجة، بعدما وجدت أن المساحة الممنوحة لشخصيتها



لا تتناسب مع مساحة شخصيتها في المسلسل التلفزيوني الذي امتدت أجزاؤه عبر خمسة عشر عاما.



وقالت فوزي، في بيان صحافي، إن فكرة العمل المسرحي جيدة ومتميزة، وكانت على توافق تام مع الجهة الإنتاجية ومع المخرج صفوان نعمو الذي تكن له كل الاحترام، غير أن ما دفعها للاعتذار هو مساحة الشخصية فقط ضمن النص، متمنية لفريق العمل كل النجاح والتوفيق. وكان قد تم الإعلان عن مسرحية «عودة باب الحارة»، من تأليف مروان قاووق، إخراج صفوان نعمو، ضمن حفل بالعاصمة السورية (دمشق)، وتعتبر خطة لإحياء المسرح التجاري بروح كوميدية وتقديم رسالة اجتماعية ووطنية عبر كوميديا شعبية تعبر عن نبض الشارع العربي عموما.