كشفت دراسة كورية جنوبية حديثة، عن أن المصابين بمتلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون (الشلل الرعاش).



وأظهرت الدراسة أن مصابي متلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بالأصحاء، إذ سجلت نسبة الإصابة 1.6% مقابل 1.0% في مجموعة التحكم، مع فترة زمنية أقصر لتشخيص المرض على مدى 15 عاما.



وتتسبب متلازمة تململ الساقين في شعور مزعج بالساقين يتحسن بالحركة ويسوء أثناء الراحة. ويعرف أن مرض باركنسون يرتبط بانخفاض مستويات الدوبامين في الدماغ، حيث يستخدم ناهضات الدوبامين كعلاج رئيسي لتحسين التحكم الحركي. وقد تساءلت دراسات سابقة عما إذا كانت متلازمة تململ الساقين تنتج عن نفس الآليات الدوبامينية المرتبطة بمرض باركنسون.



وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة الإجمالي بمرض باركنسون بلغ 1.6% بين مصابي تململ الساقين، أي أعلى بنسبة 60% مقارنة بالمجموعة الضابطة.



كما رصدت الدراسة أن المرضى الذين تلقوا علاجات تعتمد على الدوبامين، وهي نفس المواد المستخدمة لعلاج باركنسون، انخفضت بينهم نسبة الإصابة إلى 0.5%، مقارنة بـ 2.1% بين من لم يتلقوا العلاج.



ويخلص الباحثون إلى أن مصابي متلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون، مع زيادة الخطر بشكل ملحوظ لدى من لم يتلقوا علاجات تعتمد على الدوبامين، حيث ظهرت لديهم أعراض «باركنسون» في وقت أبكر.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»