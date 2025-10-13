عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الاستئناف أدان مواطنا بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار وسحب رخصة قيادته لمدة عام، عن تهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثيرها، وقضت مجددا ببراءته منهما.



وكان المتهم قد لجأ عقب صدور حكم الاستئناف إلى المحامي د.فهد الحبيني، الذي طعن أمام «التمييز» ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، مبينا أن الواقعة لا تعد جريمة مشهودة ولا تتوافر فيها دلائل كافية تبرر حالة التلبس التي تتيح القبض دون إذن من جهة التحقيق.



وأوضح الحبيني أن ملاحظة ضابط الواقعة لارتباك المتهم أو مشاهدته سيجارة في مطفأة المركبة لا تثبت يقينا احتواءها على مادة مؤثرة عقليا، مشددا على أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش يستتبع بطلان جميع الأدلة الناتجة عنها، استنادا إلى مبدأ «ما بني على باطل فهو باطل».



وأشار إلى أن التقرير الطبي الأولي بين أن المتهم كان بكامل وعيه ومستقرا من الناحية الحيوية، ما ينفي وجود ما يثير الشك أو الريبة ويبرر استيقافه أو القبض عليه.



وبين أن لرجل الأمن الحق في استيقاف موكله للتحقق من وضعه أو تحرير مخالفة مرورية، لكن ليس من حقه تفتيش المركبة أو ما بداخلها دون إذن، معتبرا أن ذلك يعد تجاوزا قانونيا وسلوكا مخالفا لأحكام الضبط والتفتيش المشروعة.