أودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هذا الأسبوع في المكسيك بحياة 41 شخصا على الأقل وخلفت أضرارا كبيرة وأعدادا من المنكوبين، حسبما أعلنت السلطات المحلية.



وأعلنت سلطات الدفاع المدني المكسيكية عن هطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، ما تسبب في فيضانات أغرقت قرى بأكملها وجرفت طرقا وتسببت في حدوث انهيارات أرضية.



وكانت ولاية هيدالغو وسط البلاد من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث أفادت السلطات هناك بمقتل 22 شخصا على الأقل وتضرر ألف منزل وعدم تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى 90 منطقة.



وتضرر قرابة 800 ألف شخص جراء الأحوال الجوية القاسية في بويبلا وحدها، حسبما أعلنت حكومة الولاية التي أحصت 9 قتلى.