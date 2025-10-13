أماني الورع: سعداء بنجاح الحملة وتفاعل جميع فئات المجتمع مع الأنشطة المتنوعة التي تضمنتها

فعالية هذا العام اشتملت على عروض حية للحرف والمهن الكويتية القديمة ومناسبات وألعاب شعبية



نظم البنك التجاري الكويتي فعالية حملة «يا زين تراثنا.. ويا حلو أيام أول» في نسختها الـ 14 في مجمع الأفنيوز على مدار يومين، وسوف تستمر فعاليات الحملة طوال شهر أكتوبر الجاري، ما يعكس حرص التجاري على إحياء الموروث الشعبي القديم والتراث الكويتي الغني بالمعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة بالأذهان، ولتذكر الجيل الجديد بالحياة القديمة البسيطة والجميلة في الكويت والمهن والحرف اليدوية التي زاولها الآباء والأجداد بالماضي. وهذه الفعاليات تعكس مدى الاعتزاز بالتراث الكويتي والفخر بماضي أجدادنا القديم.



وفي سياق حديثها عن النجاح الذي حققته هذه الفعالية، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «سعدنا بنجاح فعالية حملة «يا زين تراثنا» في مجمع الأفنيوز، وتفاعل جميع فئات المجتمع مع الأنشطة المتنوعة التي تضمنتها الفعالية، حيث حرص البنك، ممثلا بفريق قطاع التواصل المؤسسي، على إطلاع الجمهور على مختلف المعلومات التراثية القيمة، وعلى جوانب الحياة التي عاشها الأجداد والآباء في الماضي».



وأضافت الورع ان فعالية الحملة هذا العام كانت متميزة ومتنوعة، حيث اشتملت على عروض حية للحرف والمهن الكويتية القديمة التي تميز بها الرعيل الأول من أهل الكويت، والتي عكست نموذجا للتراث الكويتي الأصيل، فضلا عن المناسبات والألعاب الشعبية، بالإضافة إلى المسابقات والأنشطة الترفيهية التي استمتع بها زوار جناح «التجاري»، والتي تهدف إلى زيادة وعي الأطفال والنشء بالقيم والأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها الجيل الجديد.



كما تميزت الفعالية بتفاعل فريق قطاع التواصل المؤسسي مع الجمهور من خلال إجراء اللقاءات وتصويرها والتفاعل المباشر مع الزوار بهدف نشر هذه التغطيات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، بما يعكس روح المشاركة وتعزيز وصول الرسائل التوعوية للحملة إلى الجمهور.



وشهد جناح «التجاري» خلال الفعالية تفاعلا مع حملة «لنكن على دراية» التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية من خلال أسئلة تفاعلية مع الجمهور، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي بحقوق العملاء وتوعيتهم بالمواضيع المالية والمصرفية المهمة مثل حماية البيانات الشخصية، والتعامل الآمن مع البطاقات البنكية، وتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي.



وفي ختام الفعالية، أعربت أماني الورع عن شكرها وتقديرها لكل من شارك وأسهم في إنجاح هذه الفعالية، مؤكدة التزام البنك بمواصلة دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المبادرات التوعوية والثقافية الهادفة التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز الوعي بالتراث الكويتي العريق لدى مختلف شرائح المجتمع، علما بأنه يمكن متابعة أحداث هذه الفعاليات المميزة والخاصة بحملة «يا زين تراثنا» عبر حسابات البنك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.