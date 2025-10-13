عمر البسام: الإنجاز يعكس التزام الشركة المستمر ببناء بيئة عمل صحية.. أساسها الاستثمار بالموظف

إستراتيجيتنا أسهمت في تطوير كوادرنا وتوليهم مناصب قيادية وتنفيذية فالموظف رأسمالنا الحقيقي



أعلنت Ooredoo الكويت بفخر عن فوزها بجائزتين مرموقتين هما «جهة العمل المفضلة» و«أفضل حزمة مزايا للموظفين»، وذلك خلال فعاليات قمة وجوائز إدارة الموارد البشرية «HRM Summit & Awards» لعام 2025، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة في مملكة البحرين.



وتعد قمة إدارة الموارد البشرية «HRM» من أبرز الفعاليات الإقليمية التي تجمع صناع القرار والمديرين التنفيذيين وخبراء الموارد البشرية والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر من كبرى الشركات في الشرق الأوسط. وقد حملت نسخة هذا العام شعار «موارد بشرية فقط - Pure HR»، وشهدت جلسات نقاشية وحوارات تفاعلية وورش عمل قدمت قصص نجاح واقعية وملهمة من مختلف القطاعات.



واختتمت القمة بتكريم Ooredoo الكويت بجائزتين رئيسيتين تقديرا لاستثمارها المستمر في رأس المال البشري، وتعزيز ثقافة العمل المتميزة، والابتكار في بيئة العمل، ما يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل محفزة ومرنة ترتقي بتجربة موظفيها وتضعها في صدارة الشركات الرائدة في المنطقة.



ويعد الاستثمار في الكوادر البشرية ركنا أساسيا في استراتيجية Ooredoo الكويت، حيث تسعى الشركة دائما إلى توفير بيئة عمل مثالية لموظفيها الذين يعتبرون العمود الفقري لنجاحها والمحرك الأساسي لتطورها وتميزها في تقديم الخدمات.



وانطلاقا من هذا الالتزام، أطلقت الشركة عددا من برامج التدريب والتطوير المصممة لتعزيز مهارات الموظفين في مختلف المستويات، سواء للمنضمين الجدد أو للقيادات الحالية والمستقبلية.



تنمية القدرات



وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت عمر البسام: «نفخر بتكريمنا كـ «جهة العمل المفضلة» وحصولنا على جائزة «أفضل مزايا وظيفية». هذا الإنجاز يعكس التزامنا المستمر ببناء بيئة عمل تمكن موظفينا من النمو والازدهار. ترتكز استراتيجيتنا على المرونة، وتنمية القدرات، والتميز في مجالات الصحة والسلامة، والتقدير، والشمولية - ضمن ثقافة تعلي من شأن موظفينا وتعزز روح المشاركة والابتكار. كما أن توفير بيئة عمل غير تقليدية مع مزايا متقدمة لموظفينا، إلى جانب شراكاتنا مع القطاعين الخاص والعام، يزيد من تحدينا لنكون الوجهة الأولى للخريجين الجدد والمميزين في سوق العمل على حد سواء».



وأضاف البسام: «بصفتنا شركة تضع موظفيها في صميم أولوياتها، نؤمن بأن الموظفين هم رأس المال الحقيقي لأي منظمة ناجحة. لذا، نستثمر بشكل كبير في تدريب وتطوير كوادرنا الوطنية، ونزودهم بأحدث المعارف والمهارات لمواكبة التطورات في مجالاتهم. كما نحرص على تقديم الدعم المستمر لضمان نموهم المهني وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية».



وأوضح أن هذه الاستراتيجية، التي انطلقت منذ سنوات قليلة، أسهمت في تطوير الكوادر الكويتية وتوليهم المناصب القيادية والتنفيذية داخل الشركة، مع الحرص على إشراكهم مع شركاء Ooredoo في القطاعين الخاص والعام لتطوير مهاراتهم وتدريبهم وفق أعلى المعايير الوطنية.



وتابع بالقول: «لقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تميز كوادرنا في مختلف مجالات العمل داخل الشركة. ومن هذا المنطلق، وحرصا على الاستثمار البشري، أقررنا مزايا شاملة لجميع الموظفين، بدءا من حديثي التخرج إلى أصحاب الخبرات، دون تقييد بدرجة وظيفية معينة، لتكون هذه المزايا متاحة للجميع».



تحول شامل بتجربة الموظف



وقد نجحت Ooredoo الكويت في إعادة تعريف تجربة الموظفين من خلال استراتيجية شاملة تدمج بين المرونة، وتطوير القدرات، والرفاهية، والشمولية. وخلال عامي 2024 و2025، أطلقت الشركة عددا من المبادرات الريادية، أبرزها: تطبيق نظام ساعات العمل المرنة وخيار العمل عن بعد، وتوسيع برامج التدريب للخريجين والقيادات المستقبلية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة والرفاهية، وترسيخ حوكمة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية (ESG).



وتسهم هذه المبادرات في خلق بيئة عمل ملهمة تدعم النمو والتمكين والابتكار، مما يعزز مكانة Ooredoo الكويت كواحدة من أكثر جهات العمل تميزا وإلهاما في المنطقة.



الاحتفاظ بالمواهب وتميز القيمة الوظيفية



تعتمد Ooredoo الكويت في استراتيجيتها على تعزيز المرونة، والتفاعل القيادي، والتعلم المستمر، والتقدير الوظيفي، ما يمنحها ميزة تنافسية فريدة في سوق الاتصالات الكويتي.



من خلال مبادرة «لأننا نهتم بموظفينا»، أطلقت الشركة مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة، وتعزيز جودة بيئة العمل، ومن أبرزها:



٭ العمل عن بعد ليومين بالشهر يختارهما الموظف.



٭ ساعات عمل مرنة.



٭ مزايا شاملة تشمل التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وخط الاتصال المجاني، والمكافأة السنوية، ومساعدة تعليم الأبناء حتى 4 أبناء، وتذاكر السفر السنوية، وبرامج الرفاهية، وقروض بدون فوائد.



٭ إجازة يوم الميلاد وأيام مخصصة لتكريم الموظفين.



٭ مزايا رفاهية نفسية، تشمل تعويضا ماديا للاشتراك في الأندية الرياضية، صممت لتعزيز رفاهية الموظفين وأسرهم.



تمكين الكفاءات الوطنية



منذ عام 2024، قامت Ooredoo الكويت بتعيين أكثر من 123 موظفا جديدا، شكل الكويتيون الغالبية العظمى منهم. وتواصل الشركة جذب الكفاءات المحلية من خلال استقبالها مئات الطلبات يوميا من خريجين ومحترفين يسعون للانضمام إلى عائلة Ooredoo، وخلال فعالية يوم التوظيف في مايو 2025، استقبلت الشركة أكثر من 700 سيرة ذاتية.



تطوير وتنمية المواهب



تتبنى Ooredoo الكويت نهجا شاملا في إدارة وتطوير المواهب من خلال مبادرات متميزة تشمل:



٭ برنامج «واعد» للتدريب الصيفي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، لإعداد الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم.



٭ أكاديمية (O-Academy) التي توفر مسارا تدريبيا مستداما للتعلم والتطوير المهني.



٭ برامج الكفاءات الوطنية لتأهيل الشباب الكويتي في مجالات الاتصالات والتقنيات الرقمية.



ريادة إقليمية بمجال الموارد البشرية



حظيت Ooredoo الكويت بتقدير واسع في عام 2025، حيث صنفت ضمن أفضل 5 بيئات عمل ملهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نالت جائزة أفضل مبادرة للموارد البشرية ضمن جوائز الاتصالات الآسيوية «Asian Telecom Awards».