قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن تأمين تأمين الاستقرار في غزة يقتضي أن تمارس الولايات المتحدة ضغطا «دائما» بعد التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع.



واعتبر فانس، في مقابلة مع قناة «سي.بي.إس.نيوز» الأميركية، «يتطلب تعزيز الاستقرار في غزة ثقلا متواصلا وضغطا دائما من رئيس الولايات المتحدة»، مؤكدا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستستخدم كل وسائل الضغط اللازمة لضمان الاستقرار في القطاع مستقبلا.



واشار إلى أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في غزة «بات وشيكا»، وقال «يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت الآن».



من جهة اخرى، قال فانس خلال مقابلة مع قناة «إيه.بي.سي» الإخبارية ان 200 جندي أميركي سيتوجهون إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة «من دون أن يضطلعوا بأي مهام قتالية».



وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن «الهدف من ذلك هو التأكد أن القوات الاسرائيلية موجودة على خط التماس المناسب، والتأكد أن حركة «حماس» لن تهاجم إسرائيليين أبرياء»، مؤكدا ان هؤلاء الجنود «سيبذلون ما في وسعهم للتأكد أن السلام الذي وفرناه سيكون مستداما».



في هذه الأثناء، تتهيأ حركة «حماس» وإسرائيل لعملية تبادل الأسرى والمعتقلين، اليوم، فيما يواصل الفلسطينيون النازحون العودة إلى مدينة غزة، بينما تنتظر شاحنات المساعدات الإنسانية في صفوف طويلة لتسليم سكان القطاع إمدادات هم بأمس الحاجة إليها.



وأتمت «حماس» التحضيرات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء، حسبما أفاد مصدر مطلع وكالة «فرانس برس».



كما أفادت مصادر مطلعة «فرانس برس» بإصرار «حماس» على أن تتضمن القائمة النهائية للمعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وهم: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وابراهيم حامد وعباس السيد، وهو الأمر الذي أكده مصدر آخر للوكالة ذاتها.



من جهتها، نقلت إسرائيل نقل المعتقلين المقرر الإفراج عنهم إلى سجن «عوفر»، أما من سيتم إبعادهم إلى خارج فلسطين عبر معبر «رفح» فقد تم نقلهم إلى سجن «النقب».



وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه، أن اسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الأسرى في غزة «على الفور» بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



ومن المقرر أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 250 معتقلا يقضون محكوميتهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 أسير اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023 في قطاع غزة مقابل إفراج «حماس» عن 20 أسيرا يعتقد أنهم أحياء و28 جثمانا.



وفي سياق غير بعيد، أفاد مصدر في «حماس» مقرب من الوفد المفاوض بأن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي انتهاء الحرب.



وقال المصدر لـ «فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته، إنه «بالنسبة لحماس موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. حماس لن تشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية ولكنها تبقى عنصرا أساسيا من النسيج الفلسطيني».



وأضاف أن «حماس موافقة على هدنة طويلة وألا يستخدم السلاح بتاتا طوال هذه المدة إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة».



وتابع المصدر ذاته «طلبنا من الجانب المصري الدعوة للقاء قبل نهاية الأسبوع القادم لإنهاء موضوع اللجنة الإدارية في المرحلة الانتقالية بغزة»، مضيفا أن «الأسماء شبه جاهزة».



وأشار إلى أن «الحركة قدمت مع بقية الفصائل الفلسطينية 40 اسما ولا «فيتو» عليها أبدا ولا احد منهم ينتمي إلى حماس إطلاقا».



وكان عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، قد قال في بيان أمس الاول إن المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بخطة ترامب، ستكون «أكثر صعوبة وتعقيدا».



وأضاف ان «حماس» تتوقع «مرحلة تفاوضية شاقة ومعقدة» مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.



وأوضح «أي حديث عن ترحيل الفلسطينيين ـ سواء من «حماس» أو غيرها ـ عن أرضهم لا معنى له ومرفوض من كل فلسطيني»، مؤكدا أن «حماس» سترد على أي هجوم إسرائيلي إذا استأنفت إسرائيل الحرب.



في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيدمر كل أنفاق حماس في قطاع غزة بعد الافراج عن الرهائن المحتجزين هناك.



وفي اليوم الثالث من وقف إطلاق النار، أوضح كاتس في بيان أمس أن هذه العمليات ستتم في اطار «آلية دولية بإشراف الولايات المتحدة».



وقال إن «التحدي الكبير لإسرائيل بعد مرحلة استعادة الرهائن سيكون تدمير كل أنفاق حماس في غزة».



ولفت كاتس إلى أن تدمير الانفاق سيتم في إطار «عملية نزع سلاح» الحركة الفلسطينية والتي تضمنتها خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



توازيا، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة طاولت منازل أسرى محررين وأسرى من المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق إيقاف الحرب على غزة.



وذكر مكتب إعلام الأسرى التابع لـ «حماس»، في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة اقتحامات واسعة في محافظات الضفة الغربية ترافقت مع عمليات تفتيش وعبث بالمحتويات وتهديدات لأهالي الأسرى وتحذيرهم من الحديث مع وسائل الإعلام والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تنظيم استقبال للأسرى.



من جانب آخر، دان المكتب في بيان مشترك مع المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى ما بثه إعلام الاحتلال من مشاهد تظهر التنكيل والاعتداء على الأسرى المقرر الإفراج عنهم أثناء نقلهم وتجميعهم في سجون محددة.



ودعا البيان المشترك الأمم المتحدة وأمينها العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عملية نحو وضع حد لسياسة الاحتلال، مطالبا بتوفير الحماية الدولية العاجلة لآلاف الأسرى.



إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي فكك مراكز توزيع المساعدات الإنسانية التي كانت تديرها الولايات المتحدة في قطاع غزة.



وقالت المصادر إن عملية التفكيك شملت مراكز «مؤسسة غزة الإنسانية» التي كانت قد بدأت عملها الفعلي في 27 مايو الماضي تحت إشراف عسكري إسرائيلي، في خطوة أثارت تنديدا فلسطينيا وأمميا.



وذكرت المصادر أن التفكيك تم بسرعة ودون إنذار مسبق، حيث اختفت المراكز «بين ليلة وضحاها» في مناطق متفرقة، بما في ذلك بالقرب مما يعرف بـ «محور نتساريم» العسكري الإسرائيلي.



وأقيمت أربعة مراكز رئيسية في وسط وجنوب القطاع، مزودة بإجراءات أمنية مشددة مثل الأسلاك الشائكة والكشافات والحراسة المسلحة، لكنها أثارت جدلا واسعا بين الفلسطينيين الذين وصفوها بـ«مصائد الموت»بسبب الحوادث الأمنية التي أحاطت بها.



وذكر مكتب الإعلام الحكومي التابع لـ «حماس» في غزة أن هذه المراكز تسببت في سقوط ضحايا كثر منذ إنشائها، مشيرا إلى مقتل 2543 شخصا وإصابة 18614 آخرين في حوادث مرتبطة بها، بما في ذلك إطلاق نار وازدحام شديد أثناء التوزيع.



من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن «مشروع مراكز التوزيع الأميركية انتهى دون إعلان رسمي».



وفي السياق، قال محمود رجب، وهو نازح في مدينة خان يونس جنوب القطاع، إنه تفاجأ بالأمر أثناء تجوله اليومي.



وأضاف رجب، الذي يقيم قرب أحد مراكز توزيع المساعدات، «استيقظت ووجدت كل شيء قد اختفى، السواتر الترابية، كشافات الإنارة، الأسلاك الشائكة، الجنود المدججين بالأسلحة، كأنه لم يكن هنا أي مركز في السابق».



جاء هذا التطور وسط جهود دولية لإعادة تدفق المساعدات إلى غزة بعد عامين من الحرب في قطاع غزة، والتي أدت إلى أزمة إنسانية حادة، حيث يعتمد معظم السكان الـ 2.3 مليون نسمة على المساعدات الخارجية للبقاء.