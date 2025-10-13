تعزيز علاقات الكويت مع مختلف دول العالم بما يخدم مصالحها العليا ويرسخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية



ناصر الصبيح: إعداد جيل جديد يتعاقب على حمل الراية متسلحاً بالعلم ويمتلك الكفاءة

الخريجون: نتعهد بتقديم أفضل ما نملك من قدرات وإمكانيات لخدمة الوطن ومصالحه



تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أقيم حفل تخرج برنامج (طموح) للملتحقين الجدد في وزارة الخارجية للدفعتين التدريبيتين العاشرة والحادية عشرة 2024/2025 في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.



حضر الحفل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عن تهنئته لبناته وأبنائه الخريجين بإنجازهم المشرف الذي يعكس ما يتمتعون به من كفاءة واستعداد لخدمة الوطن في ميادين العمل الديبلوماسي، مؤكدا ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة زملائهم بمسؤولية واقتدار وأن يكونوا خير سفراء لقيم وطنهم وثوابته الراسخة.



وأشاد سموه بجهود وزارة الخارجية وجميع كوادرها الذين يواصلون أداء رسالتهم النبيلة في تمثيل البلاد خير تمثيل بالخارج والعمل على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يخدم مصالحها العليا وترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، ألقى مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي السفير ناصر الصبيح كلمة بهذه المناسبة تضمنت التزام الدولة وحرصها على إعداد جيل جديد يتعاقب على حمل الراية متسلحا بالعلم ويمتلك الكفاءة ويتحلى بروح المبادرة والمسؤولية، سائلا المولى القدير أن يوفق خريجي المعهد لخدمة وطنهم تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.



من جهته، ألقى الملحق الديبلوماسي محمد نبيل الشريدة كلمة الخريجين أكد خلالها أن تخرجهم يمثل الانطلاقة لخدمة الوطن ومصالحه، متعهدا هو وزملاؤه الخريجون بتقديم أفضل ما يملكونه من قدرات وامكانيات للوصول إلى هذه الغاية وتحقيق هذا الهدف الأسمى.



وفي ختام الحفل، قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الدفعتين التدريبيتين العاشرة والحادية عشرة 2024/2025 من برنامج (طموح) في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.



سموه هنّأ ملك إسبانيا ورئيسي غينيا وفيجي



رئيس الوزراء عزّى أمير قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ



بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو نايكاما تاواكيكولاتي لالابالافو رئيس جمهورية فيجي الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.