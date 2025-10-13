استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سمو ولي العهد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود. واستقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غينيا الاستوائية وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو نايكاما تاواكيكولاتي لالابالافو رئيس جمهورية فيجي الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية فيجي وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.