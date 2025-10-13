واصل منتخب المغرب مسيرته التاريخية في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وتأهل للدور نصف النهائي بفوزه على الولايات المتحدة الأميركية.

وفاز "أشبال الأطلس" على أميركا بـ3 أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي لمونديال الشباب مساء الأحد ليحجزوا مقعدهم في نصف النهائي عن جدارة واستحقاق لأول مرة في تاريخهم.

وعادل منتخب الشباب المغربي بذلك إنجاز "أسود الأطلس" الكبار في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، عندما بلغوا نصف النهائي وباتوا حينها أول منتخب عربي وأفريقي يصل لتلك المرحلة في تاريخ البطولة.

تقدم منتخب المغرب بهدف أول عبر ياسر الزابيري في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل المنافس الأميركي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، واستعاد أشبال الأطلس المقدمة مرة أخرى بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 67، قبل أن يعززوا بالهدف الثالث عن طريق جسيم ياسين بعد خطأ فادح من حارس المنتخب الأميركي وحارس مرماه.

وضرب "أشبال الأطلس" بذلك موعدا في قبل النهائي مع الفائز من مباراة النرويج وفرنسا التي ستقام لاحقا في آخر مباريات ربع النهائي.