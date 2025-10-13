تسلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة والبالغ عددهم 20 من حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وبعد الإفراج عن الدفعة الأولى المكونة من سبعة رهائن، تم في وقت لاحق من صباح اليوم الاثنين، تسليم الرهائن الـ13 الأحياء المتبقين ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الحركة أسماء 20 من الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتبادل الأسرى.

وكتبت عبر قناتها على تلغرام أنها "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم"، مدرجة 20 اسما.