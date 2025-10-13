ما حدث ليس نهاية حرب فقط وإنما نهاية عصر الإرهاب والتطرف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد فجراً تاريخياً وتتجه لعصر ذهبي، معربا عن أمله أن تعيش المنطقة في كنف السلام للأبد، لافتا إلى أن ما يحدث ليس نهاية حرب فقط وإنما نهاية عصر الإرهاب والتطرف.

وتقدم ترامب في خطاب ألقاه في الكنيست الإسرائيلي، بالشكر لجميع الدول العربية والإسلامية التي توحدت للضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن.

وفي الشأن الإيراني قال ترامب: قمنا بإزاحة سحابة قاتمة فوق إسرائيل والشرق الأوسط ومنعنا إيران من الحصول على أخطر أسلحة في العالم.

وأضاف: إيران تعرضت لضربة قاصمة وسيكون من الرائع أن نبرم اتفاق سلام معها، لافتا إلى أن بلاده تمكنت من وضع حد للدولة الأخطر في العالم وأنهينا مشروعها النووي بالكامل.

وبخصوص لبنان قال ترامب: لقد تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها.

وفي حين أكد في كلمته أن المنطقة بأكملها وافقت على خطة لنزع سلاح حماس، لفت إلى أن أمن إسرائيل لن يعود مهددا بأي شكل من الأشكال بعد نزع سلاح الحركة.

وكان وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إلى تل أبيب وعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى الكنيست الإسرائيلي.

وكتب ترامب على سجل الشرف في البرلمان فيما وقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو :"إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع. بداية جديدة".

ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست،إن إسرائيل منفتحة على "معاهدات سلام جديدة" مع الدول العربية والمسلمة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقال نتانياهو مخاطبا ترامب "تحت قيادتك، يمكننا إبرام معاهدات سلام جديدة مع الدول العربية في المنطقة والدول المسلمة خارج المنطقة"، مضيفا أن "أحدا لا يريد السلام أكثر من شعب إسرائيل".

ووصف نتنياهو الرئيس ترامب بأنه أعظم صديق لإسرائيل وصل إلى البيت الأبيض.

وتقدم بشكره على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ودفاعه المستمر عن إسرائيل خصوصا في الأمم المتحدة إلى جانب دوره الحاسم الذي لعبه في إعادة المخطوفين.

ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدها إلى مصر حيث سيترأس إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "قمة السلام" في شرم الشيخ والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الرئيس الأميركي على متن الطائرة قبيل وصوله إلى تل أبيب، إنه سيضمن صمود وقف النار في غزة، لافتا إلى أنه سيكون فخورا بزيارة قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن القوة الدولية في القطاع ستكون مهمة كل الدول، لافتا إلى أنه سيتأكد بأن توني بلير سيكون مقبولا من الجميع

وبخصوص قطر قال ترامب إن "قطر ساعدتنا في التوصل للاتفاق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ".

وأضاف: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان شجاعا إلى حد كبير وينبغي أن تحصل قطر على التقدير ".