أعلنت شركة «وايمو» المتخصصة في المركبات ذاتية القيادة أنها تعتزم اختبار سيارات الأجرة الآلية التابعة لها في لندن سنة 2026، وستكون هذه التجربة الأولى من نوعها في أوروبا لهذه الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت» (غوغل).

وجاء في بيان للشركة التي ستبدأ بوضع خرائط لأحياء لندن وبإجراءات الاستحصال على التصاريح اللازمة: «ننوي تسيير سيارات من دون سائق سنة 2026».

وسبق لمنصة «أوبر» لخدمات الأجرة أن أعلنت في يونيو الفائت أنها تخطط للبدء بتوفير خدمات مماثلة في لندن بالشراكة مع شركة «وايف» البريطانية الناشئة المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي للسيارات الذاتية القيادة.

كذلك أعلنت شركة «بايدو» الصينية العملاقة للإنترنت وتطبيق «ليفت» الأميركي لمشاركة السيارات خططا لإطلاق سيارات أجرة آلية في المملكة المتحدة بحلول 2026.

وأقرت لندن عام 2024 قانون المركبات الآلية (Automated Vehicles Act) بهدف تسريع نمو هذه الخدمات في المملكة، علما أن أوروبا متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.

ونقل بيان «وايمو» عن وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر قولها إن «تعزيز هذا القطاع سيزيد من خيارات النقل المتاحة، وسيوفر وظائف واستثمارات وفرصا في المملكة المتحدة».

وتعمل سيارات الأجرة الآلية التابعة للشركة العضو في مجموعة «ألفابت» في شوارع خمس مدن أميركية راهنا، من بينها: سان فرانسيسكو، حيث تسير 800 مركبة.

وأكدت وايمو «أن هذه السيارات نفذت أكثر من 10 ملايين رحلة مدفوعة الأجر في الولايات المتحدة»، مؤكدة «أن نسبة حوادث التصادم التي تحصل لسياراتها وتنجم عنها إصابات للمشاة أقل باثتني عشرة مرة عما تتعرض له السيارات التي يقودها بشر».

وتتعاون الشركة خصوصا مع «جاكوار لاند روفر» التي توفر سياراتها الكهربائية الذاتية القيادة «آي-بايس» I-PACE مئات الآلاف من الرحلات أسبوعيا في الولايات المتحدة، وكذلك في طوكيو، حيث أطلق برنامج تجريبي.

وتعرضت «جاكوار لاند روفر» لهجوم إلكتروني كبير مطلع سبتمبر الفائت، مما اضطرها إلى إيقاف الإنتاج لأكثر من شهر.