أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ.

وكانت أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الاثنين، عن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القمة التي تستضيفها شرم الشيخ حول غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان:"سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".

وأشار المتحدث إلى أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب "أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام".