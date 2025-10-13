أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي، عن الانتهاء من أعمال شبكات الضغط المتوسط والمنخفض وشبكات الإنارة الخارجية والإشارات المرورية وكاميرات ضبط السرعة والرسائل المتغيرة في مدينة المطلاع السكنية.

وأوضح العنزي أن المؤسسة انتهت من توريد وتمديد كامل شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض في 5 ضواحي في مدينة المطلاع وهي الضواحي N2 وN3 وN4 و N5 و N12 وعدد قسائمها السكنية المستفيدة هو : 11,945 قسيمة سكنية بالإضافة إلى الانتهاء من 65% من أعمال الضاحية المتبقية N1 حيث تم الانتهاء من إجراءات 1551 قسيمة سكنية لتضاف إلى 6 ضواحي تم الانتهاء منها في 2023 وعدد قسائمها 13,934 قسيمة سكنية .

وبذلك تكون المؤسسة قد انتهت من الأعمال في 11 ضاحية بالكامل بالإضافة إلى 65% من الضاحية الأخيرة لتصبح عدد القسايم السكنية الجاهزة لإيصال التيار الكهربائي 27439 قسيمة سكنية من أصل 28288 قسيمة سكنية بالمطلاع بما نسبته 97 % والمتبقي عدد 858 قسيمة سكنية فقط وسيتم استكمال إجراءاتها خلال الشهر الجاري .

كما أعلن المهندس راشد العنزي‎ الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية بالمدينة وتشغيل عدد كبير منها وجاري أعمال فحص المتبقية منها تمهيدا لتشغيلها، وفي ذات السياق فقد أكد المهندس العنزي الانتهاء من أعمال توريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات الضبط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيرة بالطرق السريعة بمدينة المطلاع السكنية وجاري التنسيق مع وزارة الداخلية لفحصها وتشغيلها.

وفي نهاية تصريحه أكد المهندس العنزي شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة على التعاون الذي أبدوه مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي أثمر هذه الإنجازات، مشيرا إلى أنها سابقة لمواعيد الإنجاز التعاقدية للعقود بما يزيد عن 3 أشهر، كما شكر المهندس راشد العنزي العاملين بالمؤسسة على الجهود التي قاموا بها لتنفيذ الأعمال وتسريع تيرة الإنجاز ، مشيراً إلى أن جهود العاملين بالمؤسسة ومستوى التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية يعكس الحرص على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمشروعات الإسكانية الجديدة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.