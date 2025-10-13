أفرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من الضفة الغربية ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، حيث شوهدت حافلات تقل الفلسطينيين المحررين وصلت رام الله من سجن عوفر الإسرائيلي وسط حشود جماهيرية تجمعت لاستقبالهم.

ووصل 83 أسيرا منهم مدينة رام الله نقلتهم حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى قصر رام الله الثقافي، وبموجب الاتفاق فإن الاحتلال سيفرج عن خمسة أسرى آخرين من مدينة القدس المحتلة، موضحا أن الاحتلال استدعى صباح اليوم عائلاتهم للتحقيق في معتقل المسكوبية.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تسلمت أحد الأسرى المقدسيين وهو الجريح أيمن الكرد من سجن عوفر ونقلته إلى منزله في بلدة كفر عقب شمالي القدس.

وكان أيمن الكرد أصيب عام 2026 ب 13 رصاصة أطلقها عليه الاحتلال الإسرائيلي في (القدس) ومنع مركبات الاسعاف من الوصول إليه حينها.

من جانبه ذكر المكتب التابع لحركة حماس، أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن 1968 أسيرا ضمن المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى.

وقال المكتب في بيان، إن من بين الأسرى 250 من أسرى المؤبدات و1718 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر 2023.

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن 154 أسيرا سيتم إبعادهم إلى الخارج و96 من غير المبعدين من بينهم ثمانية سيصلون إلى غزة كونهم من القطاع و88 آخرين سيفرج عنهم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين وأهالي الأسرى الذين كانوا في انتظار أبنائهم بالقرب من سجن عوفر وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم مستهدفا الصحفيين أيضا.

وذكرت طواقم الإسعاف أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتونيا بعدد من الجيبات العسكرية خرجت من معسكر عوفر القريب واستهدف الصحفيين بقنابل الغاز والصوت ومنعهم من مواصلة تغطية الإفراج عن الأسرى.

وأعادت قوات الاحتلال يوم أمس واليوم أكثر من 150 فلسطينيا بعد احتجازهم على معبر الكرامة على الحدود مع الأردن أثناء توجههم إلى عمان ومنها إلى القاهرة للقاء أبنائهم الذي قرر الاحتلال ابعادهم.