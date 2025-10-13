أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد إفراج حركة «حماس» عن 20 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وأنه تم إطلاق سراح 1986 أسيرا فلسطينيا.

وقد وصل العشرات من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى قطاع غزة.

ونقلت عدة حافلات الأسرى المفرج عنهم إلى القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم، ثم وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

كما أفاد مكتب إعلام الأسرى التابعة لحركة «حماس» بوصول 154 أسيرا فلسطينيا محررا إلى مصر تنفيذا لقرار إبعادهم، بعد ان رفضت حكومة الاحتلال إعادتهم إلى مناطقهم.