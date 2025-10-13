ترامب: الزخم الآن هو باتجاه تحقيق سلام دائم في المنطقة

ترامب: الآن بدأنا إعادة إعمار غزة

ترامب: حققنا معاً إنجازاً كبيراً وحصلنا على السلام في الشرق الأوسط

ترامب: حققنا معاً إنجازاً كبيراً وحصلنا على السلام في الشرق الأوسط

ترامب: هناك تقدم كبير يحدث في الشرق الأوسط

السيسي يشكر ترامب على اتفاق غزة: كنت متأكداً أنك الوحيد القادر على تحقيق السلام

ترامب: سنوقع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس

ترامب: أشكر الرئيس المصري الذي يقود دولة تمتد حضارتها لـ 6 آلاف سنة

زعماء أميركا ومصر وقطر وتركيا يوقعون "اتفاق السلام" وإنهاء حرب غزة



انعقدت في مصر «قمة شرم الشيخ للسلام» برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، إضافة إلى قادة وزعماء أكثر من 20 دولة، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء وقادة المنظمات الدولية.



بدأت القمة بالتقاط الصورة التذكارية للقادة المجتمعين بعدما استقبلهم الرئيس ترامب والتقط معهم الصور التذكارية.

وقال ترامب في كلمة افتتاح القمة: سنوقع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأضاف : لا نريد حربا عالمية ثالثة، واتفاق غزة هو الأكبر والأكثر تعقيدا، مؤكدا ان "الأمور سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد والكل سعيد بذلك".

وتابع، الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد.

ووقع الرؤساء الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد

المشاركون في "قمة شرم الشيخ للسلام" على وثائق اتفاق السلام في الشرق الأوسط لانهاء حرب غزة.

وفي كلمة له عقب توقيع الاتفاق، قال السيسي ان " جهود ترامب الشجاعة ساعدت على إنجاز اتفاق غزة.

وأكد ان "اتفاق غزة يفتح الباب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط".

ثم ألقى ترامب كلمة امام الزعماء قال فيها : هذا هو اليوم الذي انتظرته شعوب العالم، وأضاف: حققنا معا إنجازا كبيرا وحصلنا على السلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب: الآن بدأنا إعادة إعمار غزة وسنتعاون جميعا لذلك. ووعد بأن مئات شاحنات المساعدات ستدخل إلى غزة يوميا، وأن المساعدات ستتدفق على غزة.

بعد ذلك وجه ترامب الشكر الى جميع القادة المشاركين في القمة، كما شكر فريق عمله.



وقال: أنهينا الحرب في غزة وهذا سيكون بداية لشرق أوسط قوي يعيش في سلام وينبذ الإرهاب.



وتابع بالقول "ما حققناه تاريخي وأحيي الفريق الأميركي والتاريخ قد يسجل اسم روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخنا".



وأشار إلى أن القادة الذين حضروا القمة جاؤوا لأنهم يعرفون قيمة الحدث.



وتمنى الرئيس الأميركي "من الجميع الانضمام إلى اتفاقات أبراهام"، مشددا على أن "الخطوات الأولى نحو السلام هي الأصعب ونحن بدأناها اليوم" .

وأشار ترامب إلى ان "الزخم الآن هو باتجاه تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي قال لدى وصوله شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام لإنهاء حرب غزة إن هناك تقدما كبيرا يحدث في الشرق الأوسط، وأضاف «سنناقش مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة».

وأكد أن هناك الكثير من العمل لرفع الركام في غزة.

وتابع بعد ان استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق غزة لولا الضربة ضد منشآت إيران النووي.

من جهته، وجه السيسي التحية للرئيس ترامب شاكرا اياه على تحقيق إنجاز اتفاق غزة.



وقال: أنا كنت متأكدا أنك الوحيد القادر على تحقيق السلام.

واشار إلى أن هناك فرقا تبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة.



وأكد أن «المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت»، مبرزا أن العالم سيشهد «الكثير من التقدم في الشرق الأوسط».



وتابع قائلا: «هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف».



وشدد السيسي على انه يجب ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم.



وتابع: نحتاج دعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.



ونريد تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستدامته، وعلينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين.

وكان ترامب وصل إلى مدينة شرم الشيخ في مصر ليترأس بالمشاركة مع الرئيس السيسي قمة شرم الشيخ للسلام وإنهاء حرب غزة بحضور قادة وزعماء أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.



وحطت طائرة ترامب في مطار شرم الشيخ قادمة من إسرائيل، حيث ألقى خطابا أمام الكنيست، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بموجب اتفاق السلام الذي أعلن عنه بين حركة «حماس» وإسرائيل.