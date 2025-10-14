أطلقت الهيئة العامة للشباب الموسم الثاني من برنامجها التدريبي والتأهيلي لمنتسبي قطاع التأمين الذي يأتي في إطار مشروع «صناع العمل»، ويضم برامج تدريبية متعددة تستهدف دمج الشباب الكويتي في سوق العمل.



وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع المشاريع بالتكليف د.مساعد الكريباني، في تصريح صحافي، إن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي وتأهيلهم بالمعارف والقدرات التي تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي الوطني.



وأكد الكريباني أن البرنامج يمثل محطة محورية لتعزيز الكفاءات المهنية والفنية لدى المشاركين، موضحا أن الهيئة حرصت على تصميم محتوى تدريبي يجمع بين الجانب النظري والعملي بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي، لاسيما في القطاع الخاص.



وأضاف أن أهداف البرنامج تتلخص في تزويد الشباب الخريجين الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال التأمين سواء من الناحية النظرية أو العملية إلى جانب تأهيلهم للدخول إلى سوق العمل بشكل أكثر جاهزية مؤكدا أن البرنامج يرسخ دور الهيئة في صقل خبرات المشاركين وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني.



وأوضح أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت وبمشاركة وحدة تنظيم التأمين والاتحاد الكويتي للتأمين حيث يتضمن محاضرات أكاديمية يقدمها أعضاء هيئة تدريس متخصصون تتناول أساسيات التأمين والجوانب القانونية والتنظيمية إضافة إلى مهارات مرتبطة بالقطاع مثل خدمة العملاء.



وذكر أن البرنامج يتضمن مرحلة تطبيقية داخل مؤسسات التأمين بالدولة تتيح للمشاركين فرصة ممارسة ما تعلموه عمليا.



وبين أن الفئة المستهدفة تشمل الشباب والشابات الكويتيين من الخريجين الجدد في تخصصات ذات علاقة بقطاع التأمين أو المجالات المتصلة به مثل المحاسبة والإحصاء والرياضيات والهندسة بفروعها وخدمة العملاء على أن تكون الفئة العمرية بين 20 و34 سنة.



وأشار الكريباني إلى أن الموسم الأول شهد مشاركة نحو 60 شابا وشابة وأسفر عن فتح فرص عمل فعلية لدى بعض شركات التأمين في القطاع الخاص مبينا أنه عند إتمام البرنامج سيمنح المشاركون شهادات معتمدة من الهيئة وربما من الجامعة أو الشركاء الأكاديميين.



وشدد على أن الهيئة مستمرة في دعم وتمكين الشباب عبر مبادرات نوعية تسهم في تزويدهم بمهارات متقدمة وتضعهم في قلب سوق العمل بما يحقق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات القطاعات الحيوية في الدولة.