انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الدورة الـ 82 للفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بمشاركة وفد من دولة الكويت.



وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للأمم المتحدة إن مباحثات الدورة التي تستمر حتى 17 الجاري ستركز على سبل الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها في ظل التحول المتسارع نحو استخدام الوسائل الرقمية في تسوية المنازعات التجارية الدولية.



وأضاف ان مباحثات اجتماع الفريق العامل ناقشت العديد من المحاور الرئيسية أبرزها تعزيز الاعتماد على قرارات التحكيم الصادرة في شكل إلكتروني من خلال استعراض تجارب الدول والمنظمات بشأن تعامل المحاكم الوطنية مع هذه القرارات وبيان التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها.



كما تتناول المناقشات إعداد توصية تفسيرية بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958 لتوضيح أن الشكل الإلكتروني لا يمثل عائقا أمام الاعتراف بقرارات التحكيم أو تنفيذها مع الدعوة إلى مساواة القرارات الإلكترونية بنظيرتها الورقية متى ما توافرت ضمانات الموثوقية والسلامة.



ومن المقرر ان تركزت مباحثات أعمال الدورة على تعديلات مقترحة على القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لإدراج تعريفات جديدة لقرار التحكيم الإلكتروني ورسائل البيانات الإلكترونية ووضع قواعد بشأن التوقيع الإلكتروني للمحكمين وتحديد وقت تسلم المراسلات الإلكترونية لأغراض التحكيم إلى جانب ترسيخ مبدأ التكافؤ الوظيفي بين الأشكال الورقية والإلكترونية.



كما يناقش الفريق أيضا تعديلات على قواعد الأونسيترال للتحكيم بما يسمح بإصدار وتسليم القرارات إلكترونيا إضافة إلى تحديث ملحوظات الأونسيترال حول تنظيم إجراءات التحكيم لتشجيع المؤسسات التحكيمية على اعتماد النظم الرقمية في إصدار قراراتها مع مراعاة متطلبات الإنفاذ القانونية في مختلف الدول.



وتهدف الدورة إلى وضع إطار قانوني دولي موحد وحديث يضمن أن قرارات التحكيم الإلكترونية تتمتع بنفس القوة القانونية والتنفيذية المقررة للقرارات الورقية بما يعزز الثقة في آليات التحكيم الرقمي ويدعم التحول الإلكتروني في تسوية المنازعات التجارية عبر الحدود.



ويضم وفد دولة الكويت ممثلي إدارة الفتوى والتشريع المحامي محمد الخويتيم والمحامية فرح الرئيس.