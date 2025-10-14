

استضافت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، برنامجا تدريبيا لصناعة المحتوى ومهرجان لعرض أفلام الذكاء الاصطناعي، واشتملت على ورشة عمل فنية، وذلك بالتعاون مع شركة شيفت برودكشن، الشركة الإعلامية المتخصصة بصناعة أفلام الذكاء الاصطناعي.



وهدفت المبادرة إلى جمع المشاركين معا لاستكشاف الإمكانات الإبداعية وإمكانيات صناعة أفلام الذكاء الاصطناعي من خلال تدريب عملي يقدمه المدرب عبدالرحمن الخميس المتخصص في الذكاء الاصطناعي.



ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار مبادرة «upgrade» التعليمية التي تتبناها stc، والتي تندرج ضمن الركائز الأساسية لبرنامجها الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات.



وقدمت ورشة العمل التي استمرت يومين، بإشراف من مدرب الذكاء الاصطناعي عبدالرحمن الخميس، للتعريف بتقنيات إنتاج الأفلام الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليمهد الطريق أمامهم نحو إنتاج أفلامهم القصيرة.



واستضاف البرنامج، الذي تم إطلاقه بمقر stc الرئيسي، أكثر من 30 مشاركا من مختلف الفئات العمرية والخلفيات، مما يعكس الاهتمام المتزايد بدمج الإبداع مع أحدث تقنيات إنتاج الأفلام القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعرف المشاركون على التقنيات الحديثة التي تساعدهم في إنتاج أفلامهم الفريدة، مستفيدين من خبرة الخميس الممتدة في هذا المجال.



واحتفالا بنتائج ورشة العمل، نظمت stc فعالية عرض مشاريع التخرج خاصا لأفلام الذكاء الاصطناعي، والذي أقيم بحضور خالد السديري الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي وعنود مثيب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتكامل في شركة stc، حيث عرض المشاركون أفلامهم لأول مرة وشكل المهرجان منصة لتسليط الضوء على الطرق المبتكرة التي يمكن الذكاء الاصطناعي من خلالها من تعزيز سرد القصص، وتمكين المشاركين من تجربة تقنيات سينمائية تتجاوز الأساليب التقليدية، وتم تكريم الفائزين والمشاركين في الفعالية على جهودهم ورؤيتهم الإبداعية في إخراج الأفلام الذكاء الاصطناعي.



وفي تعليقه على المبادرة، قال أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc: من خلال مبادرة «upgrade» التعليمية، نهدف في stc إلى تثقيف وتزويد جيل الشباب بالأدوات والخبرات التي تلهم الابتكار والإبداع في عالمنا الرقمي المتطور ومع ظهور أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تساعد في صناعة الأفلام وإنتاجها، نؤمن بأن مثل هذه الورش تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن إبداعاتهم دون قيود، واكتشاف إمكانيات جديدة.



وأضاف النويبت: أتقدم بالشكر إلى شركائنا في هذه المبادرة شركة شيفت برودكشن على جهودها في سبل تنظيم وإنجاح هذه المبادرة الفريدة، فقد ساهمت خبرتها ودعمها في توفير تجربة تفاعلية حقيقية، مكنت المشاركين ليس فقط من إنتاج أفلامهم القصيرة الخاصة.