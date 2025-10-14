

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز شراكاته مع المؤسسات التعليمية الرائدة، وتجسيدا لالتزامه بتوفير الفرص المهنية والتدريبية للشباب الكويتي، تم تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين البنك التجاري الكويتي وكلية الكويت التقنية ktech بعد أن حصلت الكلية على توفير برامج البكالوريوس.



ووقع على مذكرة التفاهم كل من صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية ممثلا للبنك التجاري الكويتي، ومشاري أيمن بودي رئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت التقنية ممثلا للكلية. وفي هذا السياق، قال صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري الكويتي إن تجديد مذكرة التفاهم مع كلية الكويت التقنية يؤكد التزام البنك بتقديم فرص التدريب الميداني للطلبة الدارسين، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لهم، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم والاستعداد لشغل الوظائف المستقبلية، والمشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعة، مما يوفر للطلبة فرصا مباشرة للتواصل مع البنك والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة. وتأتي الشراكة المستمرة بين البنك التجاري وكلية الكويت للتقنية في إطار التزام البنك بتقديم الدعم المستمر للمؤسسات التعليمية، وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الأكاديمي، بما يسهم في توفير فرص تدريبية وتنموية للطلبة، وخصوصا الطلبة الذين شارفوا على الانتهاء من دراستهم الجامعية، كما تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشباب الكويتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل بكفاءة.