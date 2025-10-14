

نظّمت الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد، وبرعاية فندق سيمفوني ستايل محاضرة توعوية لموظفات الشركة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك ضمن مبادراتها بمجال المسؤولية الاجتماعية CSR وجهودها المستمرة لتعزيز الصحة وجودة الحياة في بيئة العمل.



وقدمت المحاضرة د.آمال إيهاب من مستشفى المواساة الجديد، حيث تناولت أهمية الفحص المبكر ودوره الحيوي في زيادة فرص الشفاء، واستعرضت العوامل المؤثرة في الوقاية من المرض، وأحدث التطورات الطبية في التشخيص والعلاج، كما تخللت المحاضرة نقاشات تفاعلية أجابت خلالها على أسئلة الحضور، بهدف تعزيز الوعي وتشجيع تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن.



وفي كلمته خلال الفعالية، رحب محمد غضنفري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالدكتورة آمال إيهاب، معبرا عن شكره لمستشفى المواساة الجديد على تعاونهم المثمر، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج التوعية والتدريب الخاصة بموظفي الشركة.



وأشار إلى أن إدارتي الموارد البشرية للمجموعة والتسويق والاتصال توليان اهتماما خاصا برفع مستوى الوعي الصحي بين الموظفين من خلال الأنشطة التوعوية، معربا عن شكره وتقديره لفندق سيمفوني ستايل على رعايته الكريمة لهذه المبادرة.



أكد غضنفري أن تنظيم هذه الفعالية يندرج ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى دعم مبادرات الصحة العامة وتمكين الموظفين والموظفات من بيئة عمل أكثر وعيا واهتماما بالصحة الجسدية والنفسية، وذلك تجسيدا لالتزام الشركة بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة ESG وترسيخا لقيمها المؤسسية تحت شعار «نحن نهتم».