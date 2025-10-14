الاكتشاف يعد إنجازاً في المنطقة البحرية مسجلاً أعلى معدل إنتاج بتاريخ الكويت لبئر عمودية من طبقة المناقيش وذلك ضمن جهود شركة نفط الكويت



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان وزير النفط طارق الرومي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، حيث أطلعوا سموه على الاكتشاف الجديد والمتمثل في حقل جزة البحري للغاز الطبيعي، والذي يعد إنجازا في المنطقة البحرية الكويتية، مسجلا في تاريخ الكويت أعلى معدل إنتاج لبئر عمودية من طبقة المناقيش، وذلك ضمن جهود شركة نفط الكويت، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع النفطي.



هذا، وقد أهدوا سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان وزير النفط طارق الرومي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان.



