قلد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان الدفعة 35 رتبة (عقيد)، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقالت «رئاسة الأركان»، في بيان صحافي، إن الفريق الركن الشريعان نقل للضباط تهنئة وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، متمنيا أن تكون هذه الترقية حافزا لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن العزيز.



حضر الحفل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.



الى ذلك، استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي والقوات المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العميد بحري هيوجس لين، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد جيروم بوجو.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



كما استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لدى البلاد اللواء سيد طارق حسين، يرافقه الملحق العسكري البنغلاديشي العميد رقيب الكريم شودري، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.