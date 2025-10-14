

أسامة أبوالسعود



اعتمد وزير العدل ناصر السميط، الهيكل الجديد للوزارة، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويضم الهيكل الجديد وكيلا لوزارة العدل ووكيلين مساعدين، إضافة إلى 5 مديرين عامين.



وحسب القرار سيكون هناك وكيل مساعد للشؤون القضائية والقانونية، تتبعه 3 إدارات، هي الإدارة العامة لشؤون المحاكم والإدارة العامة لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق والأسرة، والإدارة العامة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية والتحكيم.



أما الوكيل المساعد الثاني فسيكون للشؤون الفنية والإدارية، وستتبعه الإدارة العامة للشؤون الفنية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.وقال الوزير السميط لـ«كونا» أمس الاثنين إن الهيكل الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني وتوحيد الاختصاصات بين قطاعات الوزارة، إضافة إلى تعزيز مبدأ الحوكمة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين من قطاعات العدالة المختلفة.



وأوضح أن اعتماد هذا الهيكل يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول المؤسسي وتفعيل مفهوم الإدارة الحديثة في أجهزة الوزارة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات العدلية وفق رؤية (كويت جديدة 2035). وذكر أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتبني الحلول التقنية الحديثة وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة لتحقيق الأداء الأمثل.



وأكد أن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في بيئة العمل العدلي والإداري، علاوة على دعم مسيرة الوزارة نحو المزيد من التطوير والتميز المؤسسي.