تعزيز شراكة وزارة الإعلام مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



عبدالله الراكان



نظم فريق استراتيجية وزارة الإعلام مساء أول من أمس الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «منهجية لصناعة الأثر في العمل المدني»، وذلك في مركز التواصل الاجتماعي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنطقة الشعب البحري، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة الإعلام في إطار تحليل البيئة الخارجية استعدادا لإعداد استراتيجية الوزارة 2026 - 2030، الهادفة إلى تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية.وتناولت الحلقة محورين رئيسيين، أولهما رفع الوعي بالقضايا المجتمعية، حيث ناقش المشاركون مدى تغطية الإعلام الوطني لهذه القضايا، ودوره في دعم الجهود المجتمعية للتغيير الإيجابي في مجالات مثل التعليم وحقوق الإنسان، إضافة إلى أهمية الإعلام الأخلاقي والرقابة المجتمعية.



وجاء المحور الثاني بعنوان الشراكة كأداة للتنمية، حيث ركزت المناقشات على سبل تعزيز شراكة وزارة الإعلام مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، واستعراض الآليات المقترحة لضمان مشاركة المواطنين في القضايا العامة، وإطلاق مبادرات إعلامية مشتركة ذات أثر ملموس.



بدورها، قالت مشرفة الحلقات النقاشية د.حنان الزايد «استضفنا في حلقة اليوم منظمات المجتمع المدني ورؤساء الروابط بهدف عمل تحليل للبيئة الخارجية لجمع جميع الأفكار والمبادرات وأيضا النقاشات والأفكار والمقترحات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها وتحقيق الشراكات المجتمعي».



وأوضحت أن وزارة الإعلام لا تريد أن تكون منفردة بإنتاج المحتوى بل تريد أن تجعل للمجتمع دورا فاعلا وشريكا في الاستراتيجية الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية ومؤسساتها وهو ما يمثل البيئة الخارجية.



وأكدت أن «كل ما يطرح في الحلقات النقاشية تم توثيقه وسنستخرج منه جميع المقترحات والأفكار التي نستفيد منها وبالتالي نثبت للجميع أن وزارة الإعلام مهتمة بالمنهج التشاركي». وأضافت الزايد أن «وزارة الاعلام تركز بشكل أكبر على قضايا المجتمع وكيفية التواصل بين الوزارة والمجتمع المدني بشكل أفضل وهي أيضا فرصة لمعرفة مواطن الضعف لدينا ونعمل بشكل أفضل».



من جهتها، قالت رئيسة جمعية أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضوة اللجنة الدولية لذوي الإعاقة رحاب بورسلي «إن مشاركتنا في الحلقة النقاشية بشأن المجتمع المدني والتوعية الإعلامية ودور المجتمع المدني لترك أثر إعلامي وبصمة إعلامية في المجتمع بمشاركة جمعيات النفع العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و«رؤية الكويت 2035»، ورؤية وزارة الإعلام واستراتيجيتها 2030/2026.



وأضافت بورسلي أن «مشاركتنا انطلقت من تحقيق أهدافنا ورسالتنا للمجتمع التي تخص ذوي الإعاقة في كل ما يتعلق بهم من صحة وتعليم وتأهيل وتوظيف وسهولة وصولهم المكاني والرقمي حتى تتبنى وزارات الدولة المختلفة ومؤسساتها لتسهيل الإمكانات لوصول هذه الفئة من خلال المكاني الى المرافق العامة للدولة وأيضا سهولة الوصول من خلال التطبيقات الحكومية الرقمية»، مضيفة: «تناولنا أهداف التنمية المستدامة وتوعية المجتمع بأهداف التنمية حتى يكون هناك مجتمع مثقف وواع يستطيع أن يتفاعل ويتعامل مع القضايا الدولية».