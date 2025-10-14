

حنان عبدالمعبود



أقام المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعالية «زراعة الزهور» بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat ولجنة المرأة الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على دور المرأة في الاستدامة.



وقالت رئيسة بعثة برنامج موئل الأمم المتحدة UN-Habitat لدى الكويت ومكتب الخليج العربي د.أميرة الحسن «قمنا بغرس وزراعة الزهور بهدف استغلال الطقس الجيد وتغير المناخ إلى أجواء خريفية جميلة، ومعنا عضوات المرأة الديبلوماسية بالكامل، بالإضافة إلى مجموعة من رئيسات البعثات الديبلوماسية بالكويت، وهي سفارات كندا وتركيا وإندونيسيا ورئيسة بعثة كينيا ورئيسة مفوضية اللاجئين لدى الكويت، وكذلك زوجات السفراء.



وأضافت أن الهدف من الفعالية التعلم كيفية زراعة داخل التربة في الكويت وتنفيذها في محيطنا المنزلي، وهذا يعد جزءا من حملة «الكويت تزرع» في عامها الثامن على التوالي، وكذلك ضمن التعاون المستمر مع المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي يستضيفنا باستمرار في الكثير من أنشطتنا ويدعمنا بشكل دائم في الأنشطة المجتمعية البيئية، لافتة إلى أن كل هذا ينصب في مقاومة أثر تغير المناخ العالمي على الكويت من خلال زيادة الرقعة الخضراء».



من جانبه، أعرب نائب المدير العام في المركز العلمي لتجربة الزوار، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، محمد السنعوسي عن امتنانه للخطوة التي قدمتها بعثة برنامج موئل الأمم المتحدة UN-Habitat لدى الكويت ومكتب الخليج العربي، بحضور السفراء وزوجات السفراء وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والمهتمين بالشأن البيئي والمجتمعي ورئيس برنامج موئل الأمم المتحدة د.أميرة الحسن، حيث يقومون بغرس الأزهار، بأنشطة توعوية بيئية لنشر الثقافة البيئية في المركز العلمي والمجتمع، لافتا الى أنه تمت زراعة شتلات الزهور البيضاء عند المدخل الرئيسي للمركز العلمي.

وأوضح أن المنطقة التي تم تجهيزها للزراعة تقع بين مواقف السيارات الخاصة بالمركز العلمي، ومحطة VIP، حيث خصصت المساحة لهذا الغرض. وأشار إلى أن المركز العلمي لديه الجديد باستمرار وبشكل شهري هناك فعالية جديدة، لافتا إلى أن منتصف أكتوبر يتم عرض فيلم جديد «تيراكس» في المركز العلمي بسينما «آي ماكس».