

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن انطلاق الحملة التفتيشية الثانية للفرق الرقابية في إدارات النظافة في نطاق المحافظات الـ 6 على إشغالات الطرق واستغلال المساحة ورصد المخالفات.



وأوضحت أن الفريق الرقابي لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية قام بتنفيذ الحملة الميدانية الثانية للكشف على مخالفات استغلال المساحة واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم البلدية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات إشغالات طرق واستغلال مساحة أمام المحل من دون ترخيص في منطقة جليب الشيوخ.