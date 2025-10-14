يشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية للبنك الأهلي الكويتي في خططه الموضوعة للارتقاء بجودة الخدمات المصرفية التي يقدمها لجميع شرائح العملاء، وتأكيد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية محليا وإقليميا وعالميا. وتتمثل الرؤية خلف تطوير التطبيق في فهم البنك للاتجاهات المتنامية للخدمات المصرفية عبر الأجهزة الذكية، بحيث يهدف مع تزايد عدد العملاء الذين يفضلون المنصات الرقمية إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول المصرفية التي تركز على المستخدم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الأهلي الكويتي محمد القطان: إن التحول الرقمي يعتبر ضرورة إستراتيجية ويأتي استجابة للمشهد المتغير لتوقعات العملاء، معربا عن فخر البنك بكونه من البنوك الرائدة في مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية في السوق الكويتي، وهو ما يتجلى من خلال التحديث المستمر للمزايا التي يقدمها عبر تطبيقه على الأجهزة الذكية.



وتابع: نراعي الجوانب الأمنية مع اعتماد أعلى معايير الأمان للحفاظ على بيانات العملاء وحمايتهم، وهو ما يعد في مقدمة أولوياتنا الرئيسية، ونعمل على التعاون مع الشركات العالمية والمؤسسات الرائدة المتخصصة في حماية التكنولوجيا والتقنيات المصرفية الحديثة مما يضمن حصولنا باستمرار على رضا مختلف الشرائح.



من جهته، قال رئيس إدارة التحول الرقمي والابتكار في البنك الأهلي الكويتي خليل القطان: يقدم تطبيقنا ميزات تضمن سلاسة العمليات المصرفية مع إعطاء الأولوية لتقديم التجربة الأمثل للمستخدمين، وهو يشكل منصة تتوقع الاحتياجات المستقبلية لعملائنا وسط التقدم الرقمي المتزايد اليوم.