حصد بنك برقان مرة أخرى تقديرا عالميا لاستراتيجيته الرائدة في تطوير رأس المال البشري، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث فاز البنك بالجائزة الذهبية من مجموعة «براندون هول» لتميزه في مجال بناء الثقافة من خلال التعلم تحت فئة «أفضل استراتيجية تعليمية».



وتؤكد هذه الجائزة المرموقة الالتزام الراسخ من بنك برقان بتطوير الكوادر الوطنية باعتبارهم ركيزة أساسية في نموه المستدام، فضلا على أنها تعكس رسالة البنك في أن يكون بيئة العمل المفضلة وسعيه نحو تعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار والتمكين.



تعقيبا على الفوز بالجائزة، قال بشار القطان، مدير تنفيذي - التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: سعداء بتكريمنا للمرة الثالثة من مجموعة براندون هول المرموقة، تقديرا لجهودنا المتواصلة في بناء ثقافة التعلم المستمر التي تجمع بين الابتكار والتقنيات الحديثة وفهم احتياجات موظفينا وسوق العمل. ومن هذا المنطلق، يظل التعليم والتطوير ركيزة استراتيجية أساسية يقوم عليها النمو المستدام لأعمال بنك برقان.



وأضاف: يتميز بنك برقان ببيئة عمل تشجع على التعلم المستمر، فهو لا يكتفي بتطوير المهارات المهنية لموظفيه، بل يهتم أيضا بنموهم الشخصي. هذا التوازن يساعد الموظفين على تحقيق أقصى إمكاناتهم على المستوى الوظيفي وفي حياتهم بشكل عام.



وفيما يتعلق بتقييم المؤسسات وآلية منح الجوائز، تعتمد مجموعة براندون هول المانحة للجوائز، على لجنة من كبار الخبراء لتقييم المشاركات واختيار الفائزين. وبعد دراسة مختلف الطلبات المقدمة طلبا من مختلف أنحاء العالم، منحت اللجنة بنك برقان الجائزة الذهبية للتميز في بناء الثقافة من خلال التعلم تحت فئة «أفضل استراتيجية تعليمية»، وتقديرا لمنهجيته المبتكرة في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة داخل المؤسسة. ويتم تقييم الفائزين بناء على معايير عدة، أهمها دمج برامج التعلم وتطوير الموظفين بشكل فعال مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتعلقة بنمو أنشطة الأعمال والاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقدرة على استخدام التكنولوجيا لتقديم تجربة تعليمية متميزة، تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، سواء على صعيد الموظفين أو المؤسسة ككل.



من جهة أخرى، يعزز برنامج بنك برقان للتعلم وتنمية المواهب، الحائز جوائز مرموقة، ثقافة التعلم المستمر، حيث يبدأ هذا البرنامج مع كل موظف منذ انضمامه للبنك، ويصمم مسارا تعليميا مخصصا يمكن الكوادر البشرية من التطور في مجالات خبراتهم مع مراعاة اهتماماتهم الشخصية ومهاراتهم وأساليب التعلم المفضلة لديهم. ويتم تحقيق ذلك من خلال مسارات متعددة، تشمل الإرشاد والتوجيه والتدريب العملي عبر ورش العمل، بالإضافة إلى التعلم الذاتي من خلال موارد متنوعة مثل المحتوى المتوافر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظفين وأيضا بوابة التعلم وتطوير الكفاءات في البنك والبودكاست المخصص الذي يقدم نقاشات ملهمة ومعلومات قيمة.



إضافة إلى خطط التعلم والتطوير المخصصة لكل موظف، يحرص بنك برقان على تقديم برامج مكثفة ومصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم على مدار العام. ومن أبرز هذه البرامج، برنامج «رؤية» الرائد لتطوير المهارات القيادية، وبرنامج «انطلاقة» للخريجين الجدد. كما يشمل ذلك أكاديميات متخصصة مثل أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد، وأكاديمية الاستثمار وإدارة الثروات، وأكاديمية Burgan Lab، بالإضافة إلى مبادرة «Empower Her».



ويعكس حضور البنك في هذه الفعاليات الدولية، إلى جانب رواد ومبتكرين عالميين، التزامه المستمر بالتميز في جميع المجالات، بدءا من إدارة الموارد البشرية وتطويرها، مرورا بالعمليات التجارية، وصولا إلى مساهمته في تنمية المجتمع وغيرها من المجالات الأخرى. وهذا التكريم يرسخ التزام البنك بالتقدم المستدام والابتكار المتواصل.