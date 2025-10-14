أكدت شركة كامكو إنفست على التزامها النشط بتقديم خدمات إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية، مستفيدة من التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، في وقت يواصل فيه سوق المال جذب اهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن التطورات الأخيرة بالأسواق عززت مكانة السعودية كمركز مالي رائد في المنطقة، من خلال تعزيز السيولة، وتوسيع مشاركة المؤسسات الاستثمارية، ودعم أهداف المملكة طويلة الأجل لتطوير أسواق المال. وتعكس هذه الديناميكيات الإيجابية النجاح المستمر للإصلاحات التنظيمية وجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر حيوية وشمولا.



هذا، وشهد السوق السعودي خلال الأسابيع الأخيرة تحسنا ملحوظا في أدائه، حيث تراجعت الخسائر المسجلة منذ بداية العام بشكل كبير، مدعوما بارتفاع مستوى ثقة المستثمرين. وسجل المؤشر العام مكاسب قادتها أسهم قطاعي البنوك والعقار، مدفوعة بالتفاؤل حيال الإصلاحات الجارية في السوق وتحسن المعنويات في الأسواق العالمية.



وتعليقا على تطورات السوق، قال رئيس قطاع إدارة الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست وعضو مجلس إدارة كامكو إنفست ـ السعودية صلاح الوهيب: «تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة. إن التطور المستمر في أسواق المال السعودية يخلق فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، مدعوما بإطار تنظيمي قوي، وزيادة في مستويات السيولة، وتنامي مشاركة المؤسسات الاستثمارية».



وتقدم كامكو إنفست ـ السعودية خدماتها للعملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في المملكة، إضافة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي، من خلال حلول متكاملة لإدارة المحافظ الاستثمارية وتقديم الخدمات الاستشارية بما يتماشى مع الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل للعملاء. وتجمع كامكو إنفست ـ السعودية بين خبرتها الميدانية ومعرفتها العميقة بالسوق المحلي وبين المنصة الاستثمارية الإقليمية لكامكو إنفست، مستندة إلى بحوث دقيقة وحوكمة متينة لتحقيق نتائج قائمة على خلق القيمة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست ـ السعودية محمد الفارس: «تتمتع كامكو إنفست بموقع متميز يتيح لها خدمة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودية من خلال مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات وخدمات إدارة المحافظ. وتعد استراتيجيات الأسهم المدرجة التي نديرها في السعودية، سواء التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة، من بين الأفضل أداء في فئاتها، مدعومة بسجل حافل يمتد لأكثر من 15 عاما».



تجدر الإشارة إلى أن استراتيجيات الأسهم المدرجة التقليدية التي تديرها كامكو إنفست في المملكة تعد الأكبر حجما برأسمال يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، وقد حققت عائدا بنسبة 8.24% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.



وأضاف الفارس: «قمنا مؤخرا بنقل مكتبنا في المملكة العربية السعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي «كافد» وقمنا بتوسيع فريق العمل في المملكة لتقديم خدمات أفضل لعملائنا».