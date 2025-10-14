انتهيت من «عايلة مايلة».. و«اليلوة» فكرة مجنونة

ياسر العيلة



تحرص الفنانة سماح على انتقاء أدوارها في الأعمال التي تقدمها سواء على مستوى المسرح أو الدراما، ولذلك تحصد الكثير من الجوائز والإشادة عن هذه الأعمال. «الأنباء» التقتها وتحدثت معها عن آخر أخبارها الفنية، فقالت: انتهيت مؤخرا من تصوير مسلسل من 30 حلقة بعنوان «عايلة مايلة»، وهو كوميدي اجتماعي يعرض في رمضان المقبل، ويشاركني البطولة نخبة من النجوم، منهم: سحر حسين، أحمد الجسمي، عبدالله غلوم، صمود المؤمن، حصة النبهان، أسامة المزيعل، شملان المجيبل، زهراء دهراب، وغيرهم، والعمل تأليف عثمان الشطي، إخراج فهد شاطي، ويتناول قضية الجيران والمشاكل العائلية، ودوري فيه زوجة أسامة المزيعل ونحن جيران عائلة أخرى، الزوج الفنان أحمد الجسمي والزوجة الفنانة سحر حسين، ولكل أسرة مشاكلها الخاصة بحكم التربية والتنشئة والعلاقات الاجتماعية مع المحيطين بهما.



وأضافت: يعرض لي حاليا مسرحية «اليلوة»، قصة وإخراج وتمثيل محمد الحملي، تأليف هيا أحمد، ويشاركني البطولة الزملاء د.أحلام حسن، شهد خسروه، خالد الديحاني، آمنة عبدالله.



وعن تفسيرها للنجاح الكبير الذي تحققه المسرحية، أوضحت: كنا في البداية متخوفين من تجربة المسرح الحي، لكن اكتشفنا أن الجمهور الكويتي يحب التجارب الجديدة، وحابين فكرة العمل الذي يشهد تفاعلهم مع الممثلين، وعندما عرض علي الفنان محمد الحملي الفكرة أحببتها ووافقت عليها مباشرة، وبالمناسبة أول عرض قدمناه من «اليلوة» كان أمام أصدقائنا، خاصة أن المسافة بيننا وبين الجمهور لا تتعدى سنتيمترات قليلة وفي بعض المشاهد نضطر لأن نمسك الجمهور ونجلس معهم.



وأشارت سماح إلى أنها تجهز حاليا لمسلسل «سيزون» من 10 حلقات بعنوان «سكنهم مساكنهم» للكاتب محمد النشمي والمخرج حسين دشتي، وقالت: العمل أكشن وحكايته تدور في إطار من الجريمة والألغاز، وأغلب شخصياته «سايكو»، وهو يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: باسمة حمادة وعبدالله التركماني وعبدالمحسن العمر ومي البلوشي وعبدالله البلوشي وعندنا عبدالله البلوشي آخر، وأكملت (ضاحكة): عندنا عنصرية في العمل، وأيضا نورة فيصل، وهذا العمل هو أول إنتاج للفنان الشاب منصور البلوشي وإشراف عام للفنان والمنتج باسم عبدالأمير.



وحول رأيها في خوض فنان شاب مثل منصور البلوشي تجربة الإنتاج، وهل يقدمون الدعم له كفنانين أصحاب خبرة، ردت: كلنا معه ومهما طلب منا فنحن نشجعه، لافتة إلى أنها تجسد في «سكنهم مساكنهم» دور «بشرى» وهي الشخصية الرئيسية في العمل التي تدور حولها الأحداث وعليها أكثر من علامة استفهام.



من جانب آخر، قالت سماح إنها ستتواجد في مهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته السادسة المقام حاليا وحتى 16 الجاري من خلال مسرحية «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي بمشاركة 15 مسرحية عراقية وعربية وأجنبية تتنافس على جوائز المهرجان.