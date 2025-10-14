القمة مهمة لضمان استكمال خطوات اتفاق إنهاء الحرب في غزة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية في القطاع

الجهود الإقليمية والدولية الدؤوبة أثمرت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل أن تهيئ القمة الظروف لسلام عادل وشامل

وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على رأس وفد دولة الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية الشقيقة د. سامح أحمد الحفني وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة غانم الغانم وأعضاء السفارة.



وأكد ممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي على أهمية هذه القمة لضمان استكمال خطوات اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.



وأشاد سموه بالجهود الإقليمية والدولية الدؤوبة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة والتي أثمرت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن الأمل بأن تهيئ هذه القمة الظروف لعملية سياسية تفضي إلى سلام عادل وشامل.



وجدد سموه التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، موضحا أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إرادة صادقة وحوارا بناء واحتراما متبادلا بين جميع الأطراف.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له غادر البلاد متجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.



وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.