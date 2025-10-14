جمعت حملة «السويداء منا وفينا - سوريا سندي وسندك» أكثر من 14 مليونا و633 ألف دولار، وذلك خلال فعالية لجمع التبرعات أقيمت مساء أمس الأول في قرية الصورة الكبرى في ريف محافظة السويداء، وذلك عقب حملات مماثلة نظمت في عدة محافظات كـ «أربعاء حمص» و«دير العز» و«أبشري حوران» للمساهمة في إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية من مرافق صحية وخدمية وتعليمية.

وهدفت الحملة التي نظمتها مجموعة من الشباب والشابات من مختلف المحافظات السورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إلى تقديم الدعم المادي والعيني المباشر عبر جمع التبرعات من جميع المحافظات، وإرسال رسالة وحدة وطنية للتأكيد على أن السويداء جزء عزيز لا يتجزأ من نسيج سورية. وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في كلمة خلال الحملة أنها رسالة وطنية وإنسانية وأخلاقية تجسد روح التكافل، وتعيد التأكيد على وحدة النسيج السوري وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعبر عن محبة الشعب السوري لأهلنا في السويداء.

بدوره، قال الشيخ ليث البلعوس: إن حملة «السويداء منا وفينا» تحمل عنوانا صادقا يحمل روح الانتماء والتكافل ويجسد حقيقة الشعب السوري العظيم الذي يقف صفا واحدا في وجه المحن ويعيد الحياة لأهله ولإرادته الصلبة ووفائه العظيم، مشددا على أن قوة السوريين في وحدتهم.