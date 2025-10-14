

القاهرة - هناء السيد



أعلن وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم، إطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات قدرها 100 مليون دولار، تستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، وذلك دعما للتعاون الإقليمي وتعزيز التنمية في دول الحوض.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع المبعوث الفنلندي للمياه آنتي راوتافارا، والذي عقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الموارد المائية.



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التنسيق المشترك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد د.سويلم رغبة مصر في التعاون الوثيق مع فنلندا خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها ضمن المؤتمر.



كما تناول اللقاء سبل التعاون في تدريب الكوادر الأفريقية، من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، الذي يعد منصة مصرية لدعم قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تحديات التغير المناخي.



واستعرض وزير الري كذلك الشواغل المصرية المتعلقة بقضايا المياه العابرة للحدود، مؤكدا أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار المشتركة، بما يضمن الحقوق المائية العادلة ويعزز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة.



يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد بعنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية».