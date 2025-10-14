«ابن أخي يعشق أفلام (إكس-من) لدرجة أنه يرفض أن يصدق أنني مثلت فيها»
چنيفر لورنس، الممثلة الأميركية، تعترف بأن ابن أخيها الصغير لا يصدق أنها مثلت في أفلام «إكس - من» الشهيرة بسبب الماكياج الذي أخفى ملامحها.
«الفرق بين ثقافتي الاستهلاك والاستثمار»
وارين بافيت، المستثمر الأميركي، يؤكد أنه مع كل منتج جديد ينقسم الناس الى نوعين: من يتزاحمون لشرائه كمستهلكين، ومن يتزاحمون لشراء أسهم الشركة التي أنتجته كمستثمرين.
«سافرت لأنني تعبت من حياة الـ 60%»
روبن رايت، الممثلة الأميركية، تفسر قرارها الانتقال من الولايات المتحدة إلى بريطانيا مؤخرا.