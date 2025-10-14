«الفرق بين ثقافتي الاستهلاك والاستثمار»

وارين بافيت، المستثمر الأميركي، يؤكد أنه مع كل منتج جديد ينقسم الناس الى نوعين: من يتزاحمون لشرائه كمستهلكين، ومن يتزاحمون لشراء أسهم الشركة التي أنتجته كمستثمرين.