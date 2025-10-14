أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة لطلب مقابلة مسؤولي المؤسسات الإصلاحية عبر «سهل» بحيث يتم الدخول إلى التطبيق ومن ثم اختيار خدمات وزارة الداخلية ثم الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتحديد التوقيت المناسب للقاء المسؤولين، مشيرة إلى ان اطلاق الخدمة جاء بالتنسيق بين تقنية المعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية. وذكرت ان الخدمة تتيح لأهالي النزلاء طلب موعد لمقابلة مسؤولي الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتقديم طلبات الاستفسار والشكاوى، مشيرة إلى ان المقابلات ستكون يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 4:00 إلى الساعة 6:00 مساء.