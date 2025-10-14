أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الأمني الميداني وتعزيز كفاءة رجال الأمن في أداء واجبهم الوطني، مشيدا بجهود الكوادر الوطنية في تطوير الدورية الذكية لافتا بأن هذا المشروع النوعي الذي يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول التقني لوزارة الداخلية.



وجاءت تصريحات الشيخ فهد اليوسف خلال اطلاعه على الدورية الأمنية الذكية الجديدة التابعة لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والتي تم تزويدها بأحدث الأنظمة التقنية لتعزيز سرعة ودقة الإجراءات الأمنية ورفع كفاءة الأداء الميداني، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور التقني ودعم منظومة التحول الرقمي في العمل الأمني.



واستمع اليوسف إلى شرح من رئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور أحمد اليتامى حول أبرز مكونات الدورية وأنظمتها الذكية التي تم تطويرها بأيدي كوادر وطنية متخصصة في مجالات تقنية المعلومات والأمن الإلكتروني. وتضم الدورية منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة، من بينها كاميرات ذكية متحركة متصلة بأنظمة التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، وجهاز بصمة متنقل للتعرف الفوري على هوية الأشخاص، بالإضافة إلى أنظمة ربط مباشر مع قواعد بيانات وزارة الداخلية لسرعة التعرف على المطلوبين والمركبات بشكل لحظي، وأنظمة ذكاء اصطناعي لمعالجة وتحليل الصور مباشرة بما يدعم رجال الأمن في الميدان ويعزز سرعة ودقة الإجراءات الأمنية.



وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في تطوير المنظومة الأمنية وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة الأمن العام، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.